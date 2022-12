Sgominata la banda dei tabaccai. Sei fermi nel napoletano

Banda sgominata

Sgominata dai carabinieri una banda specializzata in rapine a tabaccai, eseguite con modalità particolarmente violente. Sei i fermi eseguiti al termine di una inchiesta coordinata dalla procura di Napoli nord.

Violenza inaudita

Agghiaccianti le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza che testimoniano l’inaudita violenza dei malviventi. Video delle aggressioni e rapine che erano stati pubblicati sulla rete anche dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, per denunciare gli episodi.

Il commento di Borrelli

Così il consigliere ha commentato l’operazione: “La notizia dei sei fermi che hanno colpito la banda di rapinatori di tabaccherie e negozi di Afragola fa tirare un sospiro di sollievo alla comunità. Un gruppo criminale che ha sempre agito con violenza inaudita, come abbiamo denunciato pubblicando i video registrati dalle telecamere di sorveglianza nei negozi delle vittime”.

Le immagini agghiaccianti

“All’interno di una tabaccheria hanno puntato un fucile contro il titolare, scaraventando via il vetro divisorio per saltare dietro al bancone dove lo prendono a calci e pugni e rubano tutto quel che trovano. In un negozio di telefonia, come testimoniato dal video postato in diversi gruppi Facebook nello scorso mese di settembre, due banditi con il volto coperto dal casco integrale, fanno irruzione armati di pistola e minacciano i dipendenti. Stavolta però il colpo non va a buon fine perché il titolare, pur sotto la minaccia della pistola decide di reagire e li mette in fuga a mani vuote. Adesso, se confermate le accuse, ci aspettiamo punizioni esemplari per questo gruppo di banditi che ha sparso il terrore per mesi in tutto il comprensorio, senza nessuno sconto di pena”.