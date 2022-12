Angri. Al via “Street Christmas”: evento organizzato dai commercianti di via Da Procida

Domenica 11 e 18 dicembre i mercatini di natale con spettacoli, animazione e stand gastronomici in collaborazione col gruppo Scout Angri 2 e col patrocinio morale del Comune

L’evento

Domenica 11 e domenica 18 dicembre si terrà ad Angri “Street Christmas“, l’evento con mercatini di Natale e stand gastronomici organizzato dai negozianti di via da Procida con il patrocinio morale del Comune di Angri e in collaborazione col gruppo Scout Angri 2.

Spettacoli per grandi e piccini

L’evento è organizzato per allietare adulti e bambini durante le festività natalizie con vari spettacoli e animazione: trampolieri, giocolieri, mangiafuoco, magia, e Babbo Natale acrobatico che si calerà dai palazzi consegnando caramelle e regali a tutti i bambini presenti.

Inoltre con il “Sigillo d’amore” sarà possibile scattare una foto sotto il vischio magico per sigillare amore eterno e immortalare il momento gioioso.

Stand gastronomici

Oltre all’animazione predisposti anche stand gastronomici con:

“Cuzztiello” con soffritto; bruschette con caciocavallo impiccato; caldarroste; vino; esposizione e degustazioni dei panettoni “Annunziata”; dolci e articoli natalizi.

Gli appuntamenti

Insomma una serata da non perdere assolutamente.

I commercianti vi aspettano domenica 11 e domenica 18 a partire dalle 17:30 in via da Procida ad Angri