Angri. Protezione civile, il comune cerca volontari

Il Comune di Angri cerca 4 volontari da reclutare per la squadra di Protezione Civile locale da affiancare ai 9 già in servizio.

L’iniziativa di promuovere un bando nasce dalla necessità di potenziare il gruppo comunale alla luce delle diverse emergenze verificatesi di recente e legate in particolare agli allagamenti sul territorio in concomitanza delle piogge, che mettono in ginocchio diversi punti periferici come via Orta Longa, via Orta Corcia, località Avagliana o le abitazioni dei residenti in prossimità del Rio Sguazzatorio.

Proprio i continui allagamenti ed esondazioni che fanno temere ad ogni allarme meteo, spingono al reclutamento di nuove unità in ausilio a quelle già esistenti.

L’intenzione è di raggiungere il numero di 13 unità in forza al gruppo comunale coordinato nelle azioni dal comandante della Polizia Locale Anna Galasso.

Chi parteciperà al bando, visibile sul sito del Comune di Angri, dovrà presentare un’apposita domanda correlata da un certificato di idoneità psico-fisica al servizio ed una volta ammessi seguire un corso di formazione che esporrà come affrontare le varie emergenze, dalle calamità alla viabilità, soccorso, frane, terremoti.

Un servizio che avverrà in modo spontaneo e gratuito, precisando fin già nella candidatura le proprie disponibilità settimanali dai giorni agli orari in cui si intenderà offrire il proprio tempo. “Capisco che non è facile conciliare l’opera di volontario con la propria vita personale – commenta il sindaco di Angri – fare parte del nucleo comunale di protezione civile è una cosa seria, vuol dire rendersi disponibile in qualsiasi momento laddove si verifichi l’urgenza di un intervento”. L’attività del volontario comunale – riferisce il bando – non è retribuita, ma potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.

In considerazione dell’urgenza di volontari le fasi del bando avranno tempi brevi in modo da permettere alle nuove risorse di entrare presto in servizio per fronteggiare le varie emergenze che si presenteranno e che stanno diventando oramai all’ordine del giorno.

Anna Villani