Peluche sotto l’albero, l’iniziativa della King Assaje Scafati.

Un’invasione di pupazzi per l’arrivederci al 2023

La King Assaje Scafati, società dilettantistica di pallacanestro attiva sul territorio da oltre due anni, si è sempre contraddistinta per le proprie iniziative e progetti per il sociale, motivo per cui è diventata in men che non si dica “La Squadra Del Popolo”. Capolista del proprio girone e vicecampione uscente del campionato amatori – UISP, in occasione dell’ultima partita dell’anno solare di fronte al pubblico amico (sfida al roster di Amicizia & Sport Stabia) il club caro al presidente Vincenzo Focone ed al vicepresidente Jacopo Annunziata ha organizzato, in collaborazione con l’associazione Arci CortoCircuito, il famoso “Teddy Bear Toss”. Proposta popolare nel periodo natalizio, essa coinvolge il pubblico sugli spalti e consiste nel portare al palazzetto quanti più pupazzi e lanciarli in campo dopo il primo canestro realizzato dall’una o dall’altra squadra.

Regalare un sorriso ai bambini meno fortunati

I giocatori in campo avranno il compito di raccogliere i peluche, i quali verranno donati in beneficenza ai bimbi che probabilmente un regalo sotto l’albero non lo troveranno. Tutti i pupazzi saranno divisi tra Associazione Resilienza, che li donerà durante il prossimo evento benefico ai piccoli meno fortunati, ed Arci CortoCircuito, i cui rappresentanti si impegneranno a recapitarli agli studenti del “doposcuola popolare” organizzato dall’associazione stessa.

L’appuntamento

La partita, e quindi l’evento, si terrà mercoledì 7 dicembre alle ore 21:00 presso il PalaGymnasium di Via Santa Maria delle Grazie a Scafati. Un piccolo gesto per regalare un sorriso (ed un peluche) a chi non passerà un Natale propriamente felice.