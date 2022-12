Salerno. Dalla Costiera alla Valle del Sele, arrestati tre ladri d’auto

Due uomini e una donna protagonisti tra marzo e giugno del furto di 5 autovetture, ora in misura cautelare dopo l'operazione dei Carabinieri

Ladri d’auto dalla costiera amalfitana fino alla valle del Sele, tre persone nel mirino dei Carabinieri. Sono due uomini e una donna i protagonisti dei furti di 5 autovetture tra i comuni di Vietri sul Mare e Contursi Terme, ora sotto ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le indagini

Una decisione emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta della stessa Procura, in un’operazione eseguita dalla Compagnia dei Carabinieri di Salerno. Un lavoro importante per gli agenti, che durante le indagini hanno avuto modo di recuperare anche due delle cinque autovetture rubate tra i mesi di marzo e giugno 2022.