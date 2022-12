Sarno. Ospedale. Mari: “serve una vera svolta per il presidio” (video)

Medici ancora in fuga. A rischio chiusura anche il reparto di Ginecologia del Ospedale Villa Malta di Sarno. Entro la fine dell’anno anche l’importante unità sanitaria potrebbe chiedere. Un altro medico ha deciso di lasciare. Ora gli specialisti sono soltanto tre e diventa impossibile garantire i regolari turni previsti dal servizio.

La presenza di Mari

Anche il parlamentare Franco Mari, di “Alleanza Verdi e Sinistra”, che ha incontrato una rappresentanza del personale sanitario e parlato di una situazione critica ha voluto sottolineare che il “Martiri del Villa Malta” rischia di restare soltanto uno scheletro vuoto che sistematicamente è stato smantellato. A lasciare la struttura la dirigente medico del reparto di Ginecologia e Ostetricia, è la dottoressa Maria Falco che dal 1° febbraio prossimo cesserà il servizio nel presidio ospedaliero dei sarrastri per trasferirsi in altra sede. Decisione analoga già presa dalla dottoressa Valeria Frega la quale, a partire dal prossimo 1° gennaio, non sarà più in servizio a Sarno.

Personale sempre più esiguo

Soltanto tre medici ginecologi dovranno fare fronte a turni 24 ore su 24, per sette giorni a settimana, in un reparto dove, approssimativamente, nascono 500 bambini all’anno e vengono erogate centinaia di prestazioni sanitarie. Anche il reparto di Ginecologia, come già accaduto a quello di Cardiologia, Ortopedia e il Pronto soccorso, appare inevitabilmente compromesso se non arriveranno nuovi medici al più presto a rinforzare l’organico.











Reparti a rischio chiusura

Allarma oltre modo la situazione del personale, infatti, se entro il 15 dicembre non si riuscirà a trovare il personale medico necessario, i reparti di Ginecologia e Ortopedia rischieranno la chiusura ha spiegato il parlamentare di “Alleanza Verdi e Sinistra”. Mari auspica che entro Natale possano essere espletate le procedure concorsuali che potrebbero permettere reclutare i medici di cui si necessita senza ricorrere al personale a gettone.

Il servizio è di Aldo Severino