Scafati. Rassegna natalizia, Salvati investe sugli eventi

E’ un ricco cartellone di eventi, quello che ieri mattina Cristoforo Salvati ha presentato per la rassegna natalizia. Con lui presenti anche l’assessore alla Cultura Nunzia Di Lallo e i consiglieri delegati a Villa Ida Brancaccio e centro storico Luca Maranca. “Non abbiamo grossi fondi, ma li abbiamo spesi bene”. Le parole di Salvati. Niente concertone, ma una serie di iniziative gastronomiche, ludiche e culturali, realizzate grazie alla sinergia con le realtà socio culturali del territorio. “Avevamo organizzato una importante rassegna estiva, rimandata per il ritardo nell’approvazione del bilancio – spiega il primo cittadino – oggi non abbiamo più crisi da superare. Pensiamo al rilancio del centro storico, della villa e del commercio. L’ideale è standardizzare gli eventi. Così da sapere che ogni anno c’è la festa della birra, la Notte Bianca, la festa patronale. Scafati può essere città faro della provincia di Salerno”.

“Non abbiamo chiesto aiuto a nessuno, niente soldi dagli imprenditori – rimarca la Di Lallo – tutto è frutto di un intenso lavoro dell’amministrazione comunale”. Torna protagonista anche la Villa Comunale, teatro di una serie di appuntamenti principalmente dedicati ai bambini. Si parte il giorno dell’Immacolata con il musical Frozen, e successivamente ogni sabato mattina si terrà il Magic Christmas day, fino al giorno dell’Epifania, con l’arrivo della Befana. “Che io ricordi, la villa oltre qualche evento a tema politico non è mai stata fulcro di attività ludico creative – sottolinea Ida Brancaccio, consigliera delegata alla Villa – Nonostante le difficoltà oggettive e le poche risorse, ho voluto fortemente concentrare in villa le manifestazioni dedicate ai bambini, così da poterli far giocare in tranquillità, senza pericolo e intralcio per la viabilità”. Ma non solo giochi, la villa ospiterà anche eventi a tema gastronomico, facendo da cornice ad una festa dedicata al cioccolato: “Vogliamo promuovere il territorio, e non spendere migliaia di euro solo per fare numero, lasciando però fuori le nostre attività commerciali. In questo modo sarà un Natale all’insegna della riscoperta delle nostre realtà associative e commerciali”.

Il sindaco ha voluto separare gli eventi culturali da quelli dedicati al commercio, come la festa della Pizza e la Notte Bianca, che saranno presentati successivamente. Oltre al presepe vivente organizzato dalla comunità di Bagni, il centro storico vedrà il “Birra Festival”. Dall’8 all’11 dicembre, piazzetta Sansone sarà location di mercatini artigianali, cioccolato, stand gastronomici, musica dal vivo e naturalmente birra. Fino a conclusione con l’esibizione dell’artista Simone Schettino. Tra gli artisti locali, in diverse altre occasioni ci saranno, tra gli altri, il maestro Espedito De Marino e un tributo ai Coldplay con l’emergente scafatese Pasquale Raia. Previste anche luminarie nel centro città.

Adriano Falanga