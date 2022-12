False multe con Iban taroccato. Polizia locale mette in guardia la cittadinanza

Multe fasulle depositate sui parabrezza dei veicoli in sosta con indicazione di Iban che non è quello del Comune

La trovata “geniale”

La trovata geniale arriva da Napoli. Questa volta il tentativo di truffa da parte di sconosciuti, è stato attuato, ai danni dei cittadini residenti nel Comune di Napoli, producendo multe fasulle, depositate sui parabrezza dei veicoli in sosta.

Iban taroccato

All’interno della multa sono indicati gli estremi per il pagamento di somme da versare su un Iban che non è quello del Comune. La segnalazione arriva dal Servizio Gestione Sanzioni Amministrative.

Gli inquirenti sono al lavoro per risalire agli artefici della truffa facendo dei controlli sull’Iban ‘taroccato’.

L’avviso della polizia locale

La polizia locale ha diffuso oggi una nota per mettere in guardia i cittadini. L’unico codice bancario su cui effettuare versamenti per le contravvenzioni, ricordano dal municipio, è IT03W0760103400001033919109, intestato al Comune di Napoli.