Nocera Inferiore. Al via la realizzazione della rotatoria di Via Atzori (video)

Un’opera strategica attesa da anni che migliorerà la mobilità nella città di Nocera Inferiore con importanti ricadute anche sul fronte ambientale. Al via la realizzazione della rotatoria in Via Atzori nei pressi del casello autostradale dell’A3 Napoli – Salerno.











Lo sblocco della viabilità.

L’infrastruttura ridisegnerà l’intera area tra via Atzori, via Barbarulo e via Pepe, con la realizzazione di 200 posti auto e una corsia riservata agli autobus. I lavori dovrebbero concludersi in 173 giorni. Alla cerimonia di posa della prima pietra presenti, oltre al sindaco Paolo de Maio, al presidente della provincia Franco Alfieri anche il Presidente della commissione trasporti della Regione Luca Cascone e il presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Il servizio è di Tiziana Zurro