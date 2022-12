Nocera Inferiore. Natale in sicurezza: divieto vendita e consumo alcolici

Natale in sicurezza

Le iniziative messe in campo per il periodo delle festività natalizie hanno forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio comunale comportando la necessaria adozione di misure ed interventi utili a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica.

L’ordinanza

Per queste ragioni, mediante ordinanza il sindaco De Maio ha disposto su tutto il territorio comunale dall’8 dicembre 2022 fino al 6 gennaio 2023 la vendita per asporto di bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche contenute in bottiglie/bicchieri od altri contenitori di vetro o materiale vetroso. Il divieto riguarda anche l’abbandono di bottiglie/bicchieri e contenitori similari, in particolare di materiale vitreo.

Chi deve rispettare il divieto e chi è escluso

Il rispetto dell’ordinanza riguarda pubblici esercizi ed esercizi di vicinato ad esclusione delle somministrazioni che avvengano nei dehors regolarmente autorizzati e per le consumazioni ai tavoli per la clientela dei pubblici esercizi.

La quiete e la sicurezza pubblica

L’obiettivo è quello di garantire la quiete pubblica e tutelare al contempo la sicurezza e l’incolumità pubblica su tutto il territorio comunale prevenendo episodi di violenza dovuti all’abuso di alcol da parte di avventori sprovveduti ed incauti.

Giorni e orari dei divieti

In particolare il divieto di vendita vige su tutto il territorio comunale dall’8 dicembre 2022 fino al 6 gennaio 2023 a partire dalle ore 20.00 fino alla chiusura dell’attività.

Chiusura dei distributori automatici di bevande H24

Disposta anche la chiusura per i giorni 8-9-10-25-26 dicembre 2022 e 01- 06 gennaio 2023 dei distributori automatici di bevande H24 dalle ore 17:00 alle ore 7:00 del giorno successivo in ragione del possibile assembramento di persone dinanzi agli stessi con rischio di turbamento della quiete pubblica ed esposizione a rischio della pubblica e privata incolumità;

Chiusure alle Vigilie

Per i giorni 24 e 31 dicembre è inoltre disposta la chiusura dei distributori automatici di bevande H24 dalle ore 12:00 alle ore 7:00 del giorno successivo in ragione del facile del possibile assembramento di persone dinanzi agli stessi con rischio di turbamento della quiete pubblica ed esposizione a rischio della pubblica e privata incolumità;

Sempre per i giorni 24 e 31 dicembre è vietata la vendita di bevande alcoliche per gli esercizi commerciali di generi alimentari (quali salumerie, supermercati e similari dalle ore 12:00 fino alla chiusura dell’attività in quanto suscettibili più facilmente in detta fascia oraria e, secondo consolidata esperienza degli anni passati, di essere acquistati presso i predetti esercizi e consumati su strada

Sanzione amministrativa e chiusura attività in caso di inosservanza

L’inosservanza del provvedimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1000. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.