Pagani. Eletto il nuovo Forum dei Giovani, Palumbo nuovo coordinatore

Eletto il nuovo Forum dei Giovani

Torna il Forum dei Giovani di Pagani, domenica le elezioni che hanno proclamato Nello Palumbo neo coordinatore. E’ stato un momento di voto democratico e orizzontale come voluto fortemente dall’amministrazione De Prisco e dal consigliere delegato Gaetano Cesarano, capocantiere di un iter durato un anno ma che ha visto un organo completamente rivoluzionato nei metodi. La giornata elettorale ha prodotto l’insediamento di 20 giovani consiglieri oltre il nuovo coordinatore. Nello Palumbo è un volto noto in città per il suo impegno nel sociale e nel politico, culminato anche un’esperienza da consigliere comunale proprio a fianco dell’attuale primo cittadino Lello De Prisco. Ad accompagnarlo nel prossimo mandato come vice coordinatore Nunzio Boccia.

L’augurio di Cesarano

“Ha il via un’altra grande avventura per i giovani paganesi. Dopo un iter durato circa un anno ieri finalmente si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive del Forum dei giovani di Pagani. Desidero ringraziare tutti i giovani partecipanti per il grande lavoro di confronto, di condivisione e di aggregazione che hanno svolto in questi mesi. Sono certo che riusciranno a far ripartire nel migliore dei modi quel fermento di idee e di progettualità che porterà occasioni non solo ai giovani paganesi ma a tutta la città.” Sono le parole di ringraziamento e riconoscimento del consigliere Gaetano Cesarano al termine di una giornata importante” Il Forum dei Giovani, insieme all’azione amministrativa, può essere il volano delle Politiche Giovanili e sarà mia cura lavorare perché siano più incisive possibili per creare opportunità, crescita sociale e occasioni di aggregazione sul territorio, anche attraverso il reperimento di fondi regionali, nazionali ed europei. Al neo coordinatore Nello Palumbo, al suo vice Nunzio Boccia ed a tutta la sua squadra vanno i miei sinceri complimenti e l’augurio a lavorare in maniera eccellente per la nostra comunità”.