Il San Marzano batte a domicilio l’Agropoli nel grande match della sedicesima giornata nel girone B di Eccellenza. Seconda contro prima al Raffaele Guariglia, ma in campo s’è vista in pratica una sola squadra tenendo conto della mole di occasioni da gol. I padroni di casa si sono limitati a una sola conclusione pericolosa nella prima frazione.

La cronaca

Fabiano ritrova Armeno titolare, rinunciando ai vari Riccio, Frulio e Prisco. Il 4-3-3 blaugrana fronteggia il 3-4-1-2 dei delfini, che posizionano Natiello a sostegno di Margiotta e Arevalo. Il San Marzano prova a imporre da subito il suo gioco, evitando tattiche sparagnine. Esposito ci prova prima di testa, poi al 9’ manda di poco alta una conclusione dal limite in bello stile.

Castagna è imprendibile a sinistra. Dopo un’incursione sprecata, al 17’ gira al centro per un doppio salvataggio di Pastore su Montoro e Tarascio. Taccuino esclusivamente a tinte blaugrana. Ci provano senza successo armeno e ancora Esposito prima della mezz’ora. Poi Montoro, dopo un duetto con Castagna, prova un giro che si stampa sulla traversa al 33’.

Sul proseguimento dell’azione è ancora Castagna a scappare in contropiede e sulla sterzata in area De Sio lo stende. Per l’arbitro è rigore e dal dischetto Esposito è glaciale per lo 0-1. Meritato il vantaggio degli ospiti, che concedono spazi solo nel finale di frazione. Arevalo alza la mira al 43’, poi trova un Palladino superlativo a dirgli di no al 46’. Sulla ripartenza Camara se ne va in velocità e viene steso da un’entrataccia di Follera; per l’arbitro è solo giallo. Un attimo prima dell’intervallo Paparella è superlativo a deviare un tiro-cross di Montoro.

Nella ripresa l’Agropoli parte meglio del San Marzano, ma c’è solo una punizione di Rekik da annotare, con Palladino che blocca sicuro. Al 28’ Castagna si invola ancora a sinistra, Paparella devia in angolo. Il solito numero 11 blaugrana è troppo altruista al 33’, provando un assist anziché tirare. Dal corner seguente, però, di testa centra il secondo legno di giornata. Al 39’ il raddoppio: angolo di Marotta, respinta sul primo colpo di testa di Velotti, ma c’è Di Girolamo in agguato a ribadire in rete per lo 0-2. Al 49’ Elefante ruba il tempo in velocità a De Sio che lo stende per un soffio fuori dall’area di rigore. Il rosso diretto per il centrocampista chiude di fatto le ostilità.

Il tabellone

AGROPOLI (3-4-1-2): Paparella; Pollio (24’ pt Maiese M.), Pastore, Follera; Padovano, Santonicola (1’ st Monteiro), De Sio, Maiese D. (1’ st Rekik); Natiello (35’ st Mincione); Margiotta, Arevalo (35’ st Gassama). A disposizione: Gesualdi, Palmentieri, Vuolo, D’Ambrosio. Allenatore: Turco.

SAN MARZANO (4-3-3): Palladino; Chiariello, Velotti, Di Girolamo, Armeno; Tarascio (46’ st Tranchino), Lettieri (23’ st Nuvoli), Montoro (40’ st Aiello); Camara (25’ st Marotta), Esposito (43’ st Elefante), Castagna. A disposizione: Ragone, Fernando, Dentice, Sorrentino. Allenatore: Fabiano.

ARBITRO: Zilani (Trieste). Assistenti: Lemos (Nola) e Coiro (Sala Consilina).

RETI: 35’ pt Esposito rig., 39’ st Di Girolamo.

NOTE. Spettatori: 500 circa. Espulso al 49’ st De Sio (A) per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Follera (A), Natiello (A), Chiarello (S), Marotta (S). Calci d’angolo: 4-8. Recupero: 4’ pt; 6’ st.