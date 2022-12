Salerno. Brilla la pallina della Polizia di Stato sull’albero di Natale

Un gesto simbolico per suggellare il legame con la comunità

La cerimonia

La cerimonia si è svolta oggi, 7 dicembre verso le 17.00 in piazza Portanova a Salerno, alla presenza del Questore di Salerno Giancarlo Conticchio, del Sindaco Vincenzo Napoli e della cittadinanza che ha partecipato con emozione, e sentimento di gratitudine nei confronti delle forze di Polizia.

La decorazione natalizia

Un breve momento informale, ma pregno di significato. La Polizia di Stato, grazie al contributo dei vigili del fuoco, ha apposto una decorazione natalizia con i colori della polizia sull’albero di Natale allestito in piazza.

La vicinanza alla comunità

Un gesto simbolico per suggellare il legame con la comunità, e per testimoniare i valori e l’impegno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato al servizio dell’intera Città nel motto #ESSERCI SEMPRE che, specie in questi giorni di festa, assume un significato ancora più profondo.