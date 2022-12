Era di ritorno dal match Castel San Giorgio-Scafatese, quando l'uomo classe 1992 è stato coinvolto in un incidente con un mezzo pesante

Impatto letale sull’autostrada A30, a perdere la vita un cittadino e tifoso scafatese.

Era in trasferta a supportare la squadra di calcio della sua città, da poco uscita vittoriosa peraltro nel match contro il Castel San Giorgio. L’intera Scafati si commuove davanti alla tragedia che ha coinvolto un uomo, classe 1992, che lascia una moglie e tre figli piccoli.

Il tifoso era di ritorno in scooter dal match Castel San Giorgio-Scafatese quando è stato vittima di un impatto con un mezzo pesante e inutili sono stati i soccorsi tempestivi dell’autombulanza. Sul posto si sono subito recati anche i Carabinieri per determinare le dinamiche dell’incidente, non ancora ben chiarito dagli enti preposti.

Il comunicato della Scafatese Calcio 1922

Si esprime con parole di grande sentimento e solidarietà anche la società, che esprime la propria vicinanza al tifoso e alla sua famiglia, colpita dal lutto: “Col dolore nel cuore la Scafatese piange la scomparsa di Giuseppe Vitiello, venuto a mancare tragicamente oggi pomeriggio a seguito di un incidente stradale. Tifoso canarino fino al midollo, Giuseppe è stata una colonna del tifo organizzato giallobleu, sempre al fianco delle vicende calcistiche della sua squadra del cuore. La società intende esprimere alla famiglia le più sentite condoglianze”.