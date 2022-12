“Sognando il Natale tra i Borghi”. Parte la rassegna di eventi per 5 comuni

Al via “Sognando il Natale tra i Borghi” rassegna di eventi e percorsi turistici-culturali, naturalistici ed enogastronomici per la promozione turistica della Campania.

Si è tenuta a Palazzo Doria, nella sala degli affreschi, la conferenza stampa del progetto “Sognando il Natale tra i Borghi”, che rientra nel “Programma Operativo Complementare della Regione Campania 2014-2020”.

La sinergia dei Comuni di Angri, Comune capofila, Casola di Napoli, Corbara, Lettere, San Marzano Sul Sarno, è nata con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio attraverso la creazione di un itinerario turistico-culturale a lungo termine, per la promozione del patrimonio culturale, identitario, religioso, artistico, antropologico e folkloristico di una delle zone più belle della Campania.

È stato presentato il ricco calendario che durerà per tutte le feste natalizie e che vedrà in appuntamento una miriade di eventi disseminati in tutti i territori coinvolti.

Luminarie artistiche, mercatini natalizi, rappresentazioni di presepi viventi, convegni sull’arte presepiale e poi parchi a tema per bimbi, degustazioni enogastronomiche.

Alla conferenza stampa, moderata da Aldo Severino direttore artistico del cartellone degli eventi, il quale ha anche illustrato l’intero progetto, hanno partecipato il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli, il sindaco di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo, il sindaco di Casola di Napoli Costantino Peccerillo. Per il Comune di Corbara è intervenuta la vicesindaco Manuela Zanin e per il Comune di Lettere il consigliere delegato Francesco Di Maio.

Il progetto, finanziato dalla Regione Campania, è stato gestito dal R. U. P. Emilio D’Antuono, con la collaborazione dell’assessore Giusy D’Antuono che hanno ereditato il lavoro svolto dal compianto dirigente Alfonso Toscano e dall’ex assessore Francesco Ferraioli.

Un progetto ambizioso che per la sua complessità ha avuto un iter difficile e complicato.