Angri. Un secolo di calcio, una mostra unica in Campania (video)

Già da primi passi la mostra “Un Secolo d’Azzurro” trasmette emozioni. Nelle sale di Palazzo Doria si racconta la storia della Nazionale Italiana di Calcio attraverso palloni, maglie, coppe, scarpini e anche racconti di giornali e locandine celebrative. “Un Secolo d’Azzurro” è la più grande e completa mostra itinerante sulla storia della Nazionale di calcio italiana.

Oltre 500 cimeli

L’esposizione, che comprende oltre 500 cimeli, tra palloni, scarpini, magliette, divise, coppe e materiale cartaceo, attraverso un percorso cronologico e parallelo alla storia d’Italia, da cui il calcio ha mutuato i processi evolutivi sociali e tecnologici. Il racconto parte dal XIX secolo con l’esposizione memorabilia originali, come i palloni e gli scarpini della fine dell’800 fino ai giorni d’oggi. In esposizione le maglie dagli anni Cinquanta fino ai tempi più recenti. E non manca quella del grande Torino che ebbe ruolo rilevante per la storia della nazionale di quei tempi.











L’esperienza di Patria Nostra

Collaterale alla mostra, in esposizione anche i cimeli come foto, pagine di giornali, bandiere e gadgets dei tanti viaggi che l’associazione Patria Nostra, ha raccolto in quasi 20 anni in giro per il mondo, al seguito proprio dei colori azzurri della Nazionale Italiana di calcio.

Il servizio è di Aldo Severino