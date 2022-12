Basket. Immacolata sul parquet per Serie C Gold e Silver.

Big match in C Gold

Un otto dicembre di fuoco è previsto al PalaGalvani di Angri, dove stasera la squadra di coach Nino Sanfilippo ospiterà la corazzata Power Basket Salerno (ancora imbattuta dopo 10 turni di regular season). I grigiorossi arrivano dal brutto stop di Rende (65-62) che li ha catapultati all’interno del polverone che coinvolge il gruppone da Potenza (terza con 14 punti) a Mondragone (ottava con 8 punti), Condors a quota 12 al pari di Marigliano e Benevento. Una vittoria nel big match di stasera inietterebbe grande fiducia al roster angrese oltre a lanciare un segnale importante al campionato, viceversa, un altro KO potrebbe voler dire ritrovarsi ancor più inglobati nella lotta playoff, più distanti dalle prime posizioni, quelle che contano per il salto di categoria in B.

Vincono Cestistica Sarnese e Cava

Turno infrasettimanale anche in C Silver, con la Cestistica Sarnese corsara sul campo del C.A.P. Nola nell’anticipo del mercoledì, 74-86 il finale. Prova maiuscola di Diop e compagni che si rilanciano in classifica grazie alle ultime due vittorie (2 punti ottenuti anche domenica contro lo Sporting Portici, 79-62) ed allontanano i bassifondi del ranking. Pari punti con Sporting Portici e Virtus Curti, i sarnesi hanno alle spalle ora ben 4 altri club, la salvezza è possibile. Vittoriosa anche Cava de’ Tirreni nell’anticipo casalingo con Caiazzo (76-72), il roster di coach Cusitore raggiunge quota 10 punti in classifica e potrà senz’altro dire la sua fino al termine della stagione per un piazzamento ai playoff.

Serie C Gold, il programma

Potenza-Benevento, Pianura-Mondragone, One Team-Lamezia, Angri-Salerno, PSA-Marigliano, Ischia-Rende Rinviata.

C Gold, la classifica

Salerno 20, One Team 16, Potenza 14, Marigliano 12, Angri 12, Benevento 12, Rende 10, Mondragone 8, PSA 6, Lamezia 4, Pianura 2, Ischia -4.

Serie C Silver, risultati degli anticipi e programma

Maddaloni-Pol2000Portici 87-76, Nola-Sarno 74-86, Cava-Caiazzo 76-72, Sporting Portici-Ischia, Parete-Agropoli, Curti-Napoli, Cercola-Mugnano, Secondigliano-Potenza.

C Silver, la classifica

Pol2000Portici 16, Mugnano 14, Caiazzo 14, Cercola 14, Parete 14, Maddaloni 14, Potenza 12, Cava 10, Agropoli 8, Sarno 6, Sporting Portici 6, Curti 6, Ischia 4, Nola 4, Napoli 2, Secondigliano 0.