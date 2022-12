Napoli. Tragedia sfiorata, bimbo di un anno vivo grazie ai carabinieri

Bimbo in arresto cardiocircolatorio. I medici: "un minuto in più e sarebbe morto"

Una vicenda che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia ma che invece si è conclusa con un lieto fine, grazie all’intervento provvidenziale dei carabinieri.

La dinamica

La storia arriva da Chiaromonte a Napoli dove un bimbo di appena un anno ha rischiato di morire tra le braccia della madre. Improvvisamente ha perso i sensi con mamma e papà in preda al panico che lo hanno subito messo in auto per raggiungere l’ospedale. Ma la loro disperata corsa è stata presto arrestata dal traffico cittadino, nonostante i tentativi di fare slalom tra le auto e le urla della madre per segnalare l’emergenza.

La corsa in ospedale scortati dai carabinieri

Una pattuglia di carabinieri della stazione di Barra, che si trovava non lontano, sente il frastuono e vede il bimbo tra le braccia della madre disperata. Capita la gravità della situazione, i militari si fanno largo con lampeggianti e sirene, mettendosi davanti alla loro auto e facendo segno di seguirli.

L’arresto cardiaco

In pochi istanti sono nel pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania. Scortano la madre e il piccolo all’interno e lo affidano ai medici. Il piccolo viene subito intubato e sottoposto a un massaggio cardiaco. Il suo cuore ha smesso di battere, è in arresto cardiocircolatorio. Anche i medici temono il peggio, ma quando tutto sembra perduto, si sente un pianto dirompente, segnale del ritorno alla vita del piccolo. Per i medici Bimbo in arresto cardiocircolatorio.

Il “miracolo”

Provvidenziale è stato l’intervento dei Carabinieri. Il bambino ora sta bene. Per i genitori è un miracolo, il miracolo di Natale. Per i Carabinieri una grande emozione aver contribuito a salvare la vita del piccolo.