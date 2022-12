Nocerina. Sfumata la trattativa: la replica di Franceschini al sindaco

Franceschini in rappresentanza del gruppo di imprenditori in trattativa per l'acquisto della Nocerina replica al sindaco

La precisazione degli imprenditori

A parlare è Franceschini in rappresentanza del gruppo di imprenditori in trattativa per l’acquisto della Nocerina. Con amarezza l’imprenditore replica a quanto affermato dal sindaco in un comunicato nel quale ha imputato agli stessi la conclusione negativa della trattativa.

Le parole di Franceschini

“Per onestà intellettuale credo sia giusto da parte nostra rispondere alla scelta del sindaco di voler dare spazio agli imprenditori di Nocera verso i quali va il mio rispetto e la massima stima. Prendiamo atto di questa decisione del sindaco ed auguriamo alla Nocerina calcio le migliori fortune. Nocera merita, è una grandissima piazza e noi con questo gesto intendiamo rispettare la tifoseria. Auguro ancora le migliori fortune.”

La replica al sindaco

Franceschini prosegue sottolineando: “Il sindaco ha dichiarato che io ho interrotto la trattativa maquesto non risponde al vero. Io avevo espresso, come riportato anche da diverse testate, la riserva di prendermi una pausa di riflessione e che avremmo poi sciolta. Riflessioni che si sono sciolte in maniera positiva ieri sera, infatti ho anche chiamato il sindaco chiedendogli la cortesia di riceverci per comunicare la nostra decisione come era giusto fare, perché quando si entra in casa di altri il sindaco è la massima espressione. Volevamo fare quindi un passaggio istituzionale doveroso verso la città. Il sindaco non solo non mi ha risposto a telefono ma non mi ha neanche risposto al messaggio che ho qui documentato ma che per motivi di privacy e serietà non posso documentare pubblicamente, ma che farò vedere se qualcuno vorrà. Vi ringrazio e auguro a Nocera le massime soddisfazioni, auguri con il cuore da un tifoso molosso”.