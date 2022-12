Allerta arancione: domani scuole chiuse a Nocera Inferiore

Allerta Arancione da mezzanotte e per tutta la giornata di domani sabato 10 dicembre

Allerta arancione

A seguito dell’avviso della Protezione Civile si prevedono, a partire da mezzanotte e per tutta la giornata di domani, forti precipitazioni anche a carattere temporalesco che possono compromettere il funzionamento idrico e viario con rischio di compromissione per la pubblica e privata incolumità.

Domani scuole e altre strutture chiuse

Il sindaco, pertanto, in via precauzionale ha disposto con ordinanza la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale, per tutta la giornata di domani sabato 10 dicembre 2022, nonché del Cimitero Comunale, dei parchi giochi e ville comunali, nonché di parchi gioco ed aree ludiche private ed affini.

Le criticità del territorio

Le chiusure si rendono necessarie stanti le note criticità territoriali ed i pregressi episodi alluvionali e di esondazioni e/o tracimazioni degli alvei e delle aste torrentizie intracomunali verificatisi in analoghe circostanze metereologiche.

L’avviso del sindaco alla cittadinanza

Il sindaco raccomanda alla popolazione, durante la giornata anzidetta di distanzi dai corsi d’acqua, di non sostare nei pressi degli stessi, né ai piani terranei o in zone sottoposte agli stessi, né in abitazioni prospicienti ai corsi d’acqua, e comunque di assumere condotte di prudenza, e distanziamento dagli alvei.