Angri. Eventi di Natale, un successo per cinque comuni uniti nelle feste.

Per la prima volta un gruppo di comuni si uniscono per condividere i momenti gioiosi delle feste.

L’unione fa la forza, anche sotto l’albero, per i sindaci dei comuni di Angri, Corbara e san Marzano sul Sarno, che insieme ai primi cittadini di Casola e Lettere hanno lavorato alla stesura di un cartellone “comune” ricco di appuntamenti dislocati sui propri territori per concentrare al meglio le risorse economiche e valorizzare i propri borghi.

La conferenza stampa

Il programma ufficiale è stato presentato in conferenza stampa mercoledì mattina al Castello Doria da Cosimo Ferraioli, sindaco di Angri, comune capofila dell’iniziativa, dal sindaco di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo, Manuela Zanin vicesindaco di Corbara, il sindaco di Casola di Napoli Costantino Peccerillo ed il delegato del sindaco di Lettere Francesco Di Maio.

Aldo Severino direttore artistico

La direzione artistica del cartellone “Sognando il Natale…tra i borghi” è stata affidata ad Aldo Severino presidente Pro Loco che in questi anni ha dato buona prova organizzativa negli eventi di successo svoltisi nella città doriana non ultimo il cartellone estivo. Proprio Severino ha esposto evento per evento quello che cittadini e bambini potranno vivere nelle festività natalizie ricordando il compianto caposettore ai servizi sociali Alfonso Toscano che aveva avviato il progetto.

Il programma

Il ricco programma è partito da Angri l’8 dicembre alle 18 per l’accensione in piazza Doria dell’albero di Natale seguita dall’inaugurazione dei mercatini (in piazza fino a domenica 11 dicembre). Partenza con il botto per la mostra “Un secolo d’azzurro” al Castello Doria fino al 15.

Sempre giovedì 8 dicembre, c’è stata l’accensione degli alberi di Natale anche a Casola, San Marzano e Corbara. Venerdì 16 dicembre sarà inaugurato ad Angri il villaggio di Babbo Natale in via Alveo Sant’Alfonso, aperto al pubblico fino al 23 dicembre, mentre a san Marzano l’inaugurazione avverrà sabato 17 dicembre e sarà visitabile fino al 6 gennaio.

Cartellone unico

Il progetto di un cartellone unico per questi comuni rientra nell’ambito del POC Campania 2014-2020 con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso la creazione di un mirato itinerario turistico-culturale. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Le dichiarazioni dei sindaci

“Oggi ogni amministrazione ha delle difficoltà economiche perché i fondi a disposizione sono pochi per questo è necessario unirsi special modo per quei comuni che hanno la stessa visione” ha detto Ferraioli.

Per il sindaco di San Marzano “È importante essere uniti dividendo gioie e dolori dei territori, spero sia solo l’inizio di un percorso iniziato col Natale e che ci porti ancora più lontano per programmare cose buone per i cittadini”. L’assessore alla cultura del comune di Angri Giusy D’Antuono ha detto che “dalla iniziativa è nata una partnership tra i comuni interessati” e che si aspetta come riscontro al lavoro fatto “di attirare grandi e piccoli riportandoli nella magia del Natale dopo tre anni di restrizioni”.

A sostituire il sindaco di Corbara Pietro Pentangelo c’era per lui l’assessore alla cultura e vicesindaco Manuela Zanin che ha preso la parola ricordando le difficoltà locali legate all’uscita dal periodo dell’emergenza pandemica per poi giungere alla conclusione che “in questo momento la gente ha bisogno di distrarsi, pensare ad altro, e queste iniziative fanno dimenticare ai cittadini questo brutto periodo”. Sulla decisione di unire le forze economiche e le visioni in comune Zanin ha parlato del connubio “territoriale esistente” mentre con riferimento al comune di Corbara ha voluto ricordare la divisione in tre fasce: alta, media e bassa per indicare i punti indicativi del proprio territorio. L’accensione dell’albero è fissata all’8 dicembre con un coro gospel presso la chiesa di san Giuseppe.

In rappresentanza del sindaco di Lettere Anna Amendola c’era invece il delegato Francesco Di Maio che ha sottolineato come “questi tipi di progettualità permettono di poter vedere la gioia nei volti di chi viene a vedere queste iniziative promosse. Insieme si può arrivare oltre e ci dà più forza ancora per promuovere altre cose”. Per il sindaco di Casola, Costantino Peccerillo, il comune più piccolo nel napoletano: “Questa è un’occasione per far conoscere e visitare Casola che molti non conoscono confondendola con altri comuni o pensando sia una frazione di altri paesi”. Domenica 11 dicembre dalle 18 alle 24 a Casola si terrà l’evento “Addobbando riciclando” e sabato 17 l’inaugurazione del presepe vivente con la mostra tematica sul presepe.

Per seguire giorno per giorno le iniziative ci si potrà collegare ogni giorno a sognandoilnataletraiborghi.it oppure alla pagina Facebook.

Aldo Severino alla fine di tutti gli interventi, si è fatto portavoce della proposta avanzata dal cavaliere Antonio D’Ambrosio, custode del Castello Doria, di invitare tutti i sindaci presenti a portare le scolaresche dei propri comuni per far visitare l’antico monumento al centro della città doriana.

Anna Villani