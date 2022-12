Angri. Il comune ordina l’evacuazione di Via Orta Longa. È protesta

Ci sarebbe un’ordinanza alla base della possibile evacuazione degli abitanti della periferia angrese tra Via Orta Longa e località Avagliana. Poco fa i cittadini hanno segnalato il passaggio del Pick Up della locale Protezione Civile che invitava i residenti della zona a lasciare le proprie abitazioni per la sopraggiunta allerta meteo. Gli abitanti risentiti per l’ennesimo smacco dell’assente amministrazione Ferraioli hanno segnalato alle autorità l’accaduto riservandosi di sporgere eventuali denunce contro l’ente.

Ma dove dovrebbe andare questa gente?

In effetti non è ben chiaro dove dovrebbero essere collocati a ricovero, con tutti gli ausili del caso, le centinaia di cittadini che vivono nella zona alluvionale e soprattutto chi vigilerebbe sulle case abbandonate per la durata dell’emergenza.

Non si comprende bene se sia stato attivato il sistema di assistenza ed emergenza e siano state mobilitate le varie associazioni di volontariato operanti e presenti sul territorio. Per ora si galleggia, improvvisando e sfidando la sorte. Per la burocrazia dell’ente il piano di Protezione Civile c’è, come sottolineato dal sindaco, ma è attuabile in queste condizioni particolari?

Luciano Verdoliva