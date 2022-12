Sant’Egidio del Monte Albino riscopre le sue radici in occasione della rievocazione dell’incendio dell’Abbazia di Santa Maria Maddalena















Sant’Egidio del Monte Albino celebra l’incendio dell’abbazia (video)

La comunità di Sant’Egidio del Monte Albino e non solo si ritrova e riscopre le sue radici in occasione della rievocazione dell’incendio dell’Abbazia di Santa Maria Maddalena. Durante la celebrazione della festa di San Nicola di Bari, patrono della città, è tornata in piazza Ferraioli la consueta manifestazione pirotecnica organizzata e promossa dal comitato Fedeli alla Tradizione.

Giochi di colori

Giochi di colori e fuochi d’artificio hanno raccontato con l’aiuto di una voce narrante il famoso episodio a opera dei francesi nel 1799 e che trovò la stoica resistenza delle popolazioni locali. La manifestazione è stata preceduta come da tradizione dalla funzione eucaristica presieduta dal vescovo di Nocera Inferiore – Sarno Monsignor Giuseppe Giudice.

Il servizio è di Alfonso Romano