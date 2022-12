Sarno. Approvati provvedimenti per eventi natalizi

Atto di indirizzo per curare l’organizzazione degli eventi natalizi a Sarno.

La sinergia con le associazioni

È quanto approvato dalla Giunta di Palazzo San Francesco, sede dell’Ente comunale della città dei Sarrastri, guidata dal primo cittadino, Giuseppe Canfora.

Il programma delle manifestazioni è stato realizzato dall’Amministrazione comunale in sinergia con le associazioni locali, che collaborano con l’Ente per questo tipo di attività.

I provvedimenti

Proprio associazioni e commercianti, infatti, dovranno occuparsi di ottenere i permessi necessari allo svolgimento delle manifestazioni, e di far sì che vengano rispettate tutte le norme di sicurezza.

Provvedimenti disposti anche per ciò che concerne la viabilità, con una serie di chiusure al traffico e divieti di sosta in diverse zone del centro cittadino e delle periferie.

Carmela Landino