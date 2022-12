Sorrento. Furti su pescherecci, ladri acciuffati via mare

L’allarme lanciato dai pescatori

Sono stati proprio i pescatori a far scattare l’allarme, notando movimenti sospetti di una barchetta a motore, che si aggirava tra le loro imbarcazioni, ancorate nel borgo di Marina Grande.

L’appostamento dei carabinieri

I carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Sorrento entrano subito in azione, posizionandosi celatamente tra le banchine, per sorprendere la barchetta con i ladri al loro ritorno per appurare se effettivamente avessero della refurtiva a bordo.

L’inseguimento via mare

Accortisi degli strani movimenti i presunti ladri hanno virato sotto costa, dirigendosi verso la vicina Meta, per sfuggire alle forze dell’ordine. A questo punto viene disposto il presidio di tutti gli approdi circostanti. Nessuno scampo per i “topi” di peschereccio, che per un gausto al motore sono rimasti anche in panne e quindi per ironia della sorte sono stati soccorsi dagli stessi carabinieri che li hanno raggiunti e trainati fino al porto di Seiano.

Bottino recuperato, ladri denunciati

Tre, i malintenzionati, tutti giovanissimi, di età tra i 18 e i 23 anni. A seguito di perquisizione sono stati trovati in possesso di quanto era a bordo di alcuni pescherecci alla fonda, un’ancora artigianale, un frigorifero per la pesca, una forcina e un serbatoio. Bottino restituito ai pescatori e “topi” di pescherecci denunciati.