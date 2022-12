Tenta suicidio nel carcere di Fuorni. Giovane paganese salvato da agenti

Tentativo di gesto estremo

Tragedia sfiorata nel carcere di Salerno. P. U., 25enne paganese, come riportato da Rtalive, ha provato a togliersi la vita ingerendo delle lamette e cercando di impiccarsi all’interno della sua cella.

Salvo grazie alla Polizia penitenziaria

Vivo grazie all’intervento degli agenti della Polizia penitenziaria, che lo hanno trasportato d’urgenza all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, dov’è attualmente ricoverato per le cure del caso. Al tribunale di sorveglianza il compito di stabilire se per il detenuto è incompatibile la detenzione carceraria.

Carceri, sovraffollamento, autolesionismo

Un grave episodio che riaccende i riflettori su temi fortemente discussi come quello dei suicidi nelle carceri italiane, del sovraffollamento e del personale sottorganico. Quest’anno si è registrato in Italia il maggior tasso di suicidi in carcere di sempre: a settembre 2022 il numero di persone che si sono uccise dietro le sbarre era già arrivato a 74.

Personale sottorganico

Nelle carceri campane è cronico il problema del sovraffollamento, la convivenza intramuraria è complessa col personale sottorganico. Nel carcere di Fuori negli ultimi anni si sono registrati significativi eventi critici tra suicidi e atti di autolesionismo.