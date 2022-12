Angri. Il villaggio natalizio di AM Luxury: ci sono De Caprio e Porzio

In fila per un selfie, mangiare un panino “con mollica o senza”, una verace pizza oppure fare acquisti nello store di AM Luxury. Amedeo e Maria hanno ricreato un vero villaggio del Natale davanti al loro store dove sono convenuti importanti influencer del diffusissimo social Tiktoc e personaggi della moda per supportate la bella iniziativa di questo dinamico imprenditore che regala sogni per tutti.











Quattro giorni di festa

Quattro giorni di festa nel Parco Satriano di Angri dove si sono stanno alternando, dalla serata dell’Immacolata, personaggi del mondo food partenopeo ma anche affezionati clienti. Grandi consensi per il salumiere più noto del mondo: Donato De Caprio e del maestro pizzaiolo Enrico Porzio. Ad Amedeo non manca lo spirito d’iniziativa. Riconosciute le sue capacità di declinare divertimento, food e moda in una miscela spettacolare.











Il villaggio resta aperto anche il prossimo week end

Una vera chicca il suo villaggio natalizio ancora aperto nelle sere del prossimo week end a partire da venerdì 16 dicembre a Parco Satriano e da visitare, senza pensieri, magari colorando le proprie aspettative con uno dei capi o gli accessori di questa dinamica coppia dei coniugi Amedeo e Maria.

Luciano Verdoliva