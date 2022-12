Attacco di panico. Sintomi del più comune disturbo d’ansia

Attacco di panico

L’attacco di panico rientra nella vasta famiglia dei disturbi d’ansia.

L’etichetta che non poche volte autodiagnosticata potrebbe essere non corretta, ma resta il fatto che è fisiologico in questo periodo anche post pandemico avere paura ed ansia. Tutto sta nel sapersi controllare, nel vivere con ottimismo e nella speranza che tutto rientri in un tempo circoscritto.

Fare attività fisica, vivere le giornate coltivando le proprie passioni, può sicuramente innalzare i livelli di serotonina, del buon umore alzando in tal modo le nostre difese immunitarie.

Ognuno ha paura e la affronta in maniera diversa, soprattutto quella della malattia che ci rimanda alla più alta angoscia che è quella della morte, in modo personale e con i propri meccanismi di difesa.

Anche la negazione è un modo di fronteggiare la paura sicuramente sbagliato. Ma dietro quei deliri di onnipotenza e mancanza di rispetto che noi definiamo superficialità a volte si cela la paura di fronteggiare l’inaspettata paura dello sconosciuto.

I bambini sono gli esseri più resilienti che esistano sulla faccia della terra. Sicuramente molto più degli adulti. Tutto sta nella capacità di raccontare la storia giusta in una cornice ludica. Un po’ come Benigni nel film : La vita è bella. La narrazione della storia cambia le prospettive e di riflesso anche le emozioni. In tal modo il bambino con un buon racconto genitoriale e con la sua immensa capacità di adattamento, affronterà tutto con occhi e cuore pieno di gioia.

Edda Cioffi