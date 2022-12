Castellammare di Stabia. Luci, fuochi e falò sul lungomare (video)

Il lungomare di Castellammare di Stabia si è illuminato di luci e falò. A pochi minuti dalla mezzanotte della festa dell’Immacolata, la tradizione dei falò non è mancata nella città stabiese. Tutto o quasi è proseguito secondo i piani del commissario. La città è stata blindata a causa dei numerosi sequestri di legna dei giorni corsi per evitare accensioni di falò nei rioni.

Un forte flusso di gente

L’affluenza delle persone del posto ma anche delle città limitrofe c’è stata e si è fatta sentire. Non sono giorni tranquilli per la cittadinanza, dallo sciopero minacciato dei netturbini alla volontà del commissario di voler controllare ed evitare l’accensione non autorizzata dei falò. Qualcuno dei presenti si è fatto, invece, scappare che nella notte l’accensione di falò dei rioni non sarebbe mancata, nonostante il divieto. A parte le polemiche, al quasi scoccare della mezzanotte, mentre i falò sull’arenile si spegnevano lentamente, è iniziato lo spettacolo dei fuochi pirotecnici a mare. Un momento anche questo, che è tanto atteso e desiderato ogni anno.













Lo spettacolo apprezzato

Le persone sono rimaste con la testa all’insù fino alla fine sul lungomare per godersi lo spettacolo di rumori e luci che hanno illuminato ancora di più l’intera zona a ridosso del mare. Non c’è stato nessun problema di ordine pubblico, famiglie, giovani ed anziani si sono goduti in tranquillità la tanto attesa vigilia della Festa dell’Immacolata.