Fisciano. Scarcerato l’uomo che lanciò la figlia dalla finestra, per lui ricovero in R.E.M.S

Sarà trasferito in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza in quanto il perito ha stabilito che "l'uomo è ritenuto socialmente pericoloso”

Sarà trasferito in una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza in quanto il perito ha stabilito che “l’uomo è ritenuto socialmente pericoloso”

Il fatto

A fine ottobre, una bimba di soli due anni precipitò dalla finestra della sua abitazione, al terzo piano di una palazzina a Corso San Vincenzo, a Fisciano. La piccola si salvò miracolosamente nonostante il volo di diversi metri che fu attutito da una recinzione in ferro presente nell’edificio sottostante. Immediatamente trasportata al Santobono di Napoli, i medici dopo averla operata, per una frattura all’omero, la dimisero senza nessuna conseguenza. Il padre dichiarò dopo l’arresto che era stato spinto dalla voce di Dio a commettere quel gesto.

Ricovero in Rems

A poco più di un mese, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto la scarcerazione dell’uomo. La decisione è scaturita a seguito della perizia sulle condizioni di salute dell’uomo richiesta dalla Procura. Ora l’uomo sarà trasferito in una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza.

Il perito che ha redatto il documento di perizia ha dichiarato: “L’uomo, quando lanciò la figlia nel vuoto, non era capace di intendere e di volere a causa del suo disturbo psicotico breve. E, dunque, è ritenuto socialmente pericoloso”.