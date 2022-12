Nocera Superiore. Cuofano inaugura nuovo spazio riqualificato per l’area PEEP di Croce Malloni

Un nuovo spazio riqualificato per l’area PEEP di Croce Malloni.

L’inaugurazione

Ad inaugurare la nuova piazzetta e l’annesso percorso pedonale, lunedì 12 dicembre alle 17, sarà il Sindaco Giovanni Maria Cuofano e l’Amministrazione comunale.

La soddisfazione del sindaco

«Quando abbiamo immaginato un progetto che potesse dare all’area PEEP una nuova dimensione urbana, abbiamo pensato ad una piazzetta con del verde ed una grande seduta centrale, ma soprattutto ad un percorso pedonale che desse dà la possibilità a tanti cittadini anziani, a tanti bambini, di poter utilizzare in sicurezza una stradina di collegamento, illuminata di sera, per poter andare dalla zona PEEP a Croce Malloni.

Riqualificazione

“L’area PEEP – prosegue Cuofano- prende forma attraverso un altro spazio riqualificato che non c’era prima e che va ad aggiungersi all’area sgambamento per i cani aperta ormai da quasi un anno. Stiamo immaginando anche di sistemare l’area giostrine per completare il programma che riguarda questa zona e che oggi può contare su spazi nuovi da rispettare, preservare e manutenere anche grazie alla collaborazione dei cittadini. Anche qui siamo intervenuti riqualificando gli spazi non solo per renderli più belli ed ammagliarli all’abitato, ma soprattutto per renderli funzionali alla socialità ed agli spostamenti quotidiani di tanti cittadini».

Oltre alla pizzetta ed al percorso pedonale l’area PEEP potrà contare anche su 8 nuovi posti auto.