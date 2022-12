I danni del maltempo che hanno colpito tutto l’agro non ha fatto sconti nel comune di Pagani, l’amministrazione chiede la dichiarazione di stato di calamità naturale.

I motivi della richiesta

Palazzo San Carlo lo scorso 30 novembre si è ritrovato ad approvare in giunta comunale una richiesta a supporto e difesa dei diversi cittadini che durante gli eventi atmosferici straordinari del 22-23 novembre hanno vissuto storie al limite della tragedia. Come stesso documentato dall’assemblea tra gli assessori e il sindaco Raffaele De Prisco, molti cittadini sono rimasti intrappolati nelle rispettive abitazioni, con aree completamente invase dall’acqua fin dentro le case.

Drammatici sono le storie di soggetti allettati, protagonisti di veri e propri interventi eroici dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile “Papa Charlie”. Disagi abitativi che si sommano ai pesanti danni economici che parte della piccola imprenditoria agricola ha subito nel territorio. Diverse sono state le colture soggette ad allagamenti, mandando in tilt un comparto agricoltura che han dovuto eliminare una buona parte dei prodotti in crescita. Ciò è dovuto anche all’acqua in esondazione che raccoglie tutte le polveri sottili e i materiali pesanti che incontra nel suo tragitto, formando con la terra un composto potenzialmente pericoloso alla salute di aria e superfici. Situazione dunque drammatica a Pagani a causa delle calamità naturali, fra vento e pioggia.

Le parole del sindaco

“Abbiamo subito forti danni anche per via del vento, era un dovere provare a mandare un messaggio” introduce Lello De Prisco la scelta politica dietro la richiesta dello stato di calamità naturale, inoltrata a Governo Centrale, Regione Campania e Prefetto di Salerno. Ancora sono da quantificare analiticamente e dettagliatamente i danni subiti dalle famiglie, ma nel frattempo l’amministrazione vuole garantire un supporto per le famiglie colpite.

“Ormai non possiamo parlare più di semplici piogge di stagione, precipita dal cielo una portata esagerata nel giro di poche ore in un territorio che è generalmente molto fragile, anche se nel nostro comune l’emergenza è meno evidente” spiega ancora il sindaco Lello De Prisco, che prova ad aggregarsi alla serie di richieste inoltrate anche da comune di Nocera Inferiore e Scafati. “C’è bisogno di trovare soluzioni infrastrutturali che possano diminuire il disagio, ma nel frattempo non possiamo non aiutare chi ne ha bisogno” conclude De Prisco.