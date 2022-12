Sarno, video choc. Bimbo alla guida di un tir. Lo sdegno di Borrelli

Video choc

La notizia choc arriverebbe da Sarno. Un bambino alla guida di un tir mentre fa manovra ripreso in video pubblicato su tik tok. La segnalazione arriva al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che denuncia l’accaduto.

Le scene

Le scene del video riprendono un bambino, presumibilmente intorno ai 10 anni che prima si arrampica per salire al lato guida del tir e dopo aver messo in moto fa manovra come descritto da Il Mattino.

I commenti

Nell’audio del video si sentono delle voci che con orgoglio e soddisfazione dicono: “Sei unico”. Probabilmente tra questi, il padre che esulta. A cui seguono vari commenti scritti di altri soggetti che si complimentano: “Buon sangue non mente”, “bravo e sa dosare il volante”.

La denuncia di Borrelli

Lo sdegno di Borrelli per l’accaduto lo ha spinto a segnalare il caso non solo alle autorità competenti ma anche a tik tok dove il video è stato pubblicato.

Le parole del consigliere

“Abbiamo inviato alle autorità competenti il video postato sui social in cui si vede un bambino presumibilmente intorno ai 10 anni di età che guida un tir ripreso dal padre orgoglioso che scrive “sei unico”. Il video secondo la persona che ci ha inviato la segnalazione sarebbe stato girato a Sarno all’interno di un’area di sosta e smistamento di mezzi pesanti dove anche altri autisti sono intenti a fare manovra. Si tratta di una vicenda che ci lascia senza parole. Ancora una volta si mette in mostra sui social un modus vivendi sbagliato e diseducativo. Un bambino non dovrebbe guidare o fare manovre con tir, dovrebbe andare a scuola ed essere educato in modo consapevole non da genitori incoscienti. La cosa che ci lascia più perplessi sono i tanti commenti a favore di un tale comportamento. Per tanti cittadini si tratta di un fatto normale addirittura secondo alcuni previsto dalla legge. In realtà non esiste alcuna legge che consente ai bambini di guidare autoarticolati in piazzali privati”.

Le segnalazioni di Borrelli

“Ci auguriamo un intervento serio da parte non solo delle forze dell’ordine ma anche da parte dei servizi sociali. Se effettivamente colui che ha fatto il video è il padre c’è una chiara mancanza di guida e visione educativa. Ovviamente abbiamo segnalato il tutto anche a tik tok dove il video è stato pubblicato” dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli”.