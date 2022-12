Scafati. Eventi natalizi, scattano i controlli

Difficoltà di controlli

E’ ancora bufera sull’ufficio Suap del Comune di Scafati. Il ritardo con il quale vengono rilasciati pareri e autorizzazioni ha messo in crisi l’ufficio Commercio della Polizia municipale, tanto da costringere i due agenti, veterani ed esperti, a informare il comandante Salvatore Dionisio sulle difficoltà riscontrate nell’espletare i dovuti controlli e verifiche riguardo i diversi eventi che la ricca rassegna natalizia patrocinata da Palazzo Mayer sta mettendo in campo.

Criticità e dimissioni?

In un primo momento si era parlato di dimissioni, ma il giorno dopo dal comando viene chiarito che la lettera parla sì di dimissioni, ma quale extrema ratio qualora non fossero state risolte le criticità in essere con l’ufficio Suap comunale.

Eventi con lacune di legge

Alla fine il senso non cambia, accade così che eventi vengano tenuti in assenza di autorizzazioni, tanto da costringere i carabinieri della locale tenenza guidata dal tenente Gennaro Vitolo ad accendere i riflettori sulla rassegna in corso. E dai primi riscontri sono già emerse alcune lacune riguardo un evento tenutosi il 4 dicembre a Bagni, mentre giovedì sera i militari hanno monitorato e acquisito documentazione sui diversi eventi in corso in città.

Polemiche sull’assenza di autorizzazioni

L’assenza delle autorizzazioni e dei pareri mette in difficoltà chi è deputato all’ordine pubblico, e questo è stato chiarito anche al sindaco Cristoforo Salvati. Il primo cittadino però si è difeso, respingendo le polemiche sulla mancanza di legalità.

La difesa del sindaco Cristoforo Salvati

“Ho ereditato un comune sciolto per infiltrazione mafiosa ma le malefatte della mia amministrazione sono i patrocini concessi con qualche giorno di ritardo o qualche manifesto affisso in più – le sue parole – mi sento ancora più orgoglioso di rappresentare questa amministrazione”. Il ritardo del Suap è dovuto a diversi fattori, come il ritardo della stessa Giunta nel concedere i patrocini e nel ritardo anche degli organizzatori nel comunicare e presentare le dovute certificazioni a Palazzo Mayer. La politica è un atto di amore verso la propria città e non di odio verso qualcuno – puntualizza Salvati – Diamo coraggio alla buona società civile”.

Carenza cronica di personale

Sullo sfondo anche la cronica carenza di personale, con l’ufficio Suap guidato ad interim fino a qualche settimana fa dalla segretaria comunale Paola Pucci. Non solo Suap però, la segretaria detiene, per volontà del primo cittadino, anche le delicate deleghe all’Avvocatura e Tributi. Un “pacchetto” di incarichi che ha sollevato polemiche dalla minoranza, ma anche dal Presidente del Consiglio Comunale Mario Santocchio, che ha deciso di opporsi alla concessione della convenzione, per la segretaria Pucci, di svolgere due volte a settimane a scavalco anche servizio presso il Comune di Agerola. Una convenzione che sarà votata in Aula martedi 13 dicembre. Attualmente è l’architetto Maurizio Albano ad aver rilevato il Suap, toccherà a lui organizzare meglio l’ufficio.

Adriano Falanga