Angri. La storia: Francesco chiede aiuto per il suo Bike Park

C’è una parte di città che, operosa, si prodiga per rendere vivibili spazi sottratti all’incuria, senza clamori e sovraesposizioni social del “l’ho fatto Io” dove lo smisurato ego da psicoterapia lascia posto alla passione e alla volontà di guardare lontano e avere visioni. Tra i “cittadini silenziosi” che nulla chiedono, se non spazi per renderci al vita meno monotona e portarci magari fuori dalle stanze, lontani dalle tastiere che ci proiettano nel Metaverso c’è Lui: Francesco Gallo.

Passione innata

Una passione innata per le biciclette fino a rendere il parcheggio retrostante la casa comunale di Piazza Crocifisso un verso circuito di oltre 6 mila metri quadrati per le future attività sportive di Bike Park. Ma che fatica ripulire questa area! Francesco lo sta facendo praticamente tutto da solo spostando montagne di rifiuti che nel tempo si sono accumulati nel parcheggio, ben nascosti dalla vegetazione spontanea che ha segnato l’area nel tempo.











Il video cliccando qui

L’appello di Francesco

Ora Francesco sta per ultimare il circuito ma ha bisogno di un aiuto e rinnova un appello a mezzo social già lanciato qualche settimana fa ma caduto nel vuoto: “Rinnovo l’appello per completare i lavori al nascente Bike Park di Angri, destinato soprattutto ai più giovani, serve urgentemente qualcuno che possa fare un paio di passate con una piccola pala meccanica o Bobcat per spianare le parti di terreno troppo sconnesse. Non occorrono fare lavori particolari, solo una spianata con una pala meccanica (a mano è impossibile!). Spero che possiate aiutarmi”. Si spezza il cuore immaginare che nessuno possa veramente dare una mano a questo volenteroso cittadino che nulla chiede d’impegnativo. Diamogli un bobcat e lo faremo felice, in fondo lo saremo anche Noi.

Luciano Verdoliva