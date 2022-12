Basket. Il punto su C Gold, C Silver e Serie D.

Trasferta ostica per Angri, Sarno chiamata all'impresa con la capolista Cercola. In cerca di conferme la Folgore Nocera.

C Gold: Girone di ritorno al via, Angri cerca il bis a Potenza dopo l’impresa con Salerno

Si apre il girone di ritorno in C Gold, il gioco si fa duro. Angri attesa a Potenza dall’ex Costagliola, la Power Salerno (campione d’inverno) si ferma vista l’impossibilità di disputare il match di Ischia. I grigiorossi sono stati i primi a battere i salernitani in questo campionato nel turno infrasettimanale, al termine di un match davvero spettacolare e vietato ai deboli di cuore. Per la società del presidente Campitiello diventa fondamentale la trasferta di oggi per mantenere la terza posizione (condivisa attualmente con Benevento, Marigliano e Potenza stessa).

Serie C Gold, risultati degli anticipi e programma

PSA-Rende 73-49, Potenza-Angri, Benevento-Mondragone, One Team-Marigliano, Pianura-Lamezia, Forio Ischia-Salerno Rinviata.

C Gold, la classifica

Salerno 20, One Team 18, Potenza 14, Marigliano 14, Angri 14, Benevento 14, Rende 10, Mondragone 10, PSA 8, Lamezia 4, Pianura 2, Ischia -4.

C Silver: Sarno ospita Cercola, Cava di scena ad Agropoli

Terzo match in 7 giorni anche per i club di C Silver, campionato con più “padroni” dopo 10 turni. Le tre capoliste Parete, Cercola e Pol2000Portici chiamate a guardarsi le spalle dalle 4 inseguitrici distanti solo due lunghezze (Caiazzo, Mugnano, Maddaloni e Potenza). Ottava piazza occupata da Cava de’ Tirreni, mentre Cestistica Sarnese e C.A.P. Nola continuano ad essere immischiate nella lotta salvezza, in vista anche un impegno molto difficile per entrambe (rispettivamente Cercola e Mugnano).

Serie C Silver, il programma

Mugnano-Nola, Caiazzo-Maddaloni, Pol2000Portici-Curti, Potenza-Sporting Portici, Sarno-Cercola, Napoli-Secondigliano, Agropoli-Cava, Ischia-Parete Rinviata.

C Silver, la classifica

Parete 16, Pol2000Portici 16, Cercola 16, Caiazzo 14, Mugnano 14, Maddaloni 14, Potenza 14, Cava 10, Curti 8, Agropoli 8, Sporting Portici 8, Sarno 6, Ischia 4, Nola 4, Napoli 2, Secondigliano 0.

Serie D: L’Antoniana espugna anche Caserta, oggi Folgore e Stabia in cerca di conferme playoff.

Girone A dove continua il dominio della capolista Solofra, vittoriosa nell’anticipo con Giugliano (94-74), Matese chiamata a rispondere oggi con Aversa per restare in scia. Affollatissima la zona playoff, dove la Nuova Polisportiva Stabia continua a stupire (terza a quota 12 punti). Sei squadre in 2 punti tra la terza e l’ottava posizione. Nel girone B vince ancora la Pallacanestro Antoniana, corsara ieri in quel di Caserta ed ora in attesa di sapere a chi rosicchierà due punti oggi (scontro diretto tra Torre del Greco e Centro Ester Barra alle 18 di oggi). Quarto seed occupato dalla Folgore Nocera, chiamata a confermarsi nel match odierno con Arzano. Le tre corazzate continuano a correre, mentre sempre più staccate da tutte Basket Vesuvio e Pignola, sinora squadre “cuscinetto” del girone.

D – Girone A, risultati degli anticipi e programma

Solofra-Giugliano 94-74, Avellino-Casapulla 57-40, Piedimonte Matese-Aversa, Stabia-Koinè, Battipaglia-Villaricca, Cangiani-Pozzuoli.

D – Girone A, la classifica

Solofra 22, Piedimonte Matese 16, Stabia 12, Villaricca 12, Giugliano 12, Koinè 10, Battipaglia 10, Pozzuoli 10, Aversa 8, Cangiani 6, Casapulla 6, Avellino 4.

D – Girone B, risultati degli anticipi e programma

Caserta-Antoniana 65-78, Torregreco-Centro Ester, Maddaloni-Pignola, Casal di Principe-Vesuvio, Nocera-Arzano, Saviano-Mercogliano, Riposa Virtus Academy.

D – Girone B, la classifica

Centro Ester 22, Torregreco 20, Antoniana 20, Nocera 14, Saviano 12, Arzanese 10, Casal di Principe 10, Maddaloni 8, Mercogliano 8, Virtus Academy 8, Caserta 8, Vesuvio 2, Pignola 0.