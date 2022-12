Gravidanza. La dolce attesa, ma a volte questa attesa è salata

Gravidanza difficile vista da una Psicologa. Studio della parte buia della dolce attesa. Il salato della dolce attesa.

La chiamano la dolce attesa, ma a volte questa attesa è salata…altro che dolce.

Ti aspetti sguardi di ammirazione, viaggi col pancione ed invece ti attanagli tra paure e dolori. Ho visto donne piangere per la morte di un figlio in grembo di 9 mesi. Ho sentito la sofferenza, i pianti e quella nonna che lo vestiva per la prima e ultima volte. Quanto salato c’è nel dolce. Quanta attesa idealizzata talvolta per poca informazione o perché non vogliamo essere informati.

Cos c’è di dolce nel ricoverarsi?

Cosa c’è di bello nel guardare il muro per ore quando sei allettata?

Ma capita….va detto….va fatta informazione.

Un’ informazione che non impaurisca ma che prevenga da delusioni e false aspettative.

Perché succede?

Abbiamo bisogno di miti e di esemplificazioni di vita. Abbiamo bisogno e la necessità di idealizzata la vita come quando ci raccontano le favole del principe azzurro. Ma il principe azzurro non esiste così come le gravidanza da sogno.

Ogni idealizzazione comporta una svalutazione ed a volte ci fa cadere in depressione.

Sappiamo che gli altri casi fanno da prisma e specchio a ciò che può e che non dovrebbe accadere. Gestosi , preeclampsia patologie che attanagliano e causano parti prematuri talvolta per salvare la vita alle madri .

La prematurita’

Non solo minaccia d’aborto ma anche lo spauracchio della prematurita. Perché se nasce prima sarà pronto…e gli organi…e respira …e qualche complicazione. Che brutta parola…complicazione. Sembra che con quella si risolva tutto o meglio le diagnosi difficili senza un perché. Allora facciamo il cortisone per potenziare i polmoni…quanti rimedi, quanta ricerca.

Ho visto bimbi di 600 grammi crescere senza patologie correlate e bimbi di 4 kili pregni di patologie e problematiche.

Non è mai detta l’ultima parola…

Questo ed altro rappresentano il salato della dolce attesa.

Edda Cioffi