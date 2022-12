Allo stadio San Francesco la Nocerina allunga la distanza dalla zona retrocessione, 3 punti importanti contro il Molfetta in chiave salvezza. A decidere la sfida è il gol di Romeo al 25esimo che fa volare i padroni di casa a 15 punti.

La cronaca

Nocerina in piena emergenza rosa, motivo per cui Zavettieri è costretto a schierare ben sei under in campo, con Talamo e Balde in attacco. E’ dunque 3-5-2, stesso modulo degli ospiti che entrano bene in campo trovando varie occasioni ghiotte a inizio partita con Kordic e Fucci.

Risponde all’attacco pugliese la Nocerina dapprima con un gol annullato per fallo in attacco di Basanisi, poi con la rete al 25esimo di Romeo, questa volta però viene convalidato. Il Molfetta a quel punto aggiusta il tiro cambiando formazione e trova un ottimo tentativo di Avvantaggiato che però non inquadra lo specchio. Dall’altro lato ci provano invece al limite dell’area Giacomarro prima e Balde poi.

Nella ripresa al 52esimo Talamo impatta bene il pallone da fuori area, ma si fa trovare preparato Diame, tuttavia fallisce poco dopo il gol a porta vuota dopo uno splendido cross di Bassanisi. E’ il momento più complicato della partita per i padroni di casa, che si ritrovano ad affrontare l’assedio degli ospiti, ma è Stagkos che assicura la porta inviolata nonostante i tiri di Avvantaggiato e Pizzutelli.

Termina così la partita tra Nocerina e Molfetta con la vittoria dei padroni di casa, nonostante gli assedi a inizio e fine partita da parte dei pugliesi.