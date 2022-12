Tempo di prime valutazioni per l’amministrazione comunale di Pagani dopo l’inizio della zona a traffico limitato sperimentale all’interno del centro cittadino. Nonostante alcuni disagi per cittadini e passanti, l’assessore alla viabilità Veronica Russo giudica in maniera positiva l’inserimento del nuovo piano di mobilità all’interno del territorio paganese attivo dallo scorso 3 dicembre.

Le strade interessate

L’ordinanza ha interessato diverse strade del centro cittadino come Corso Ettore Padovano, via De Vivo o via Marconi, con una limitazione alla mobilità di automobili che ha messo alle corde la viabilità paganese. Diverse code sono state registrate a ridosso delle sopraindicate strade, con le difficoltà anche dei cittadini alle prese con l’attuale censimento dei mezzi che potranno superare i varchi attivi. Il sistema elettronico meccanico non è ancora in funzione in attesa della conclusione del periodo di riconoscimento dei futuri veicoli che potranno attraversare la ztl, con un impiego necessario di agenti della Polizia Locale e transenne.

Le parole dell’assessore Russo

“Siamo ancora in attesa di concludere il censimento in favore dei cittadini, dopodiché avanzeremo definitivamente verso l’attivazione dei varchi attivi e l’automazione della ztl, che aiuta anche in termini di traffico” spiega l’assessore Veronica Russo, cosciente delle difficoltà vissute ma, date le valutazioni, quanto mai naturali vista la fase dell’iniziativa “Siamo in una fase sperimentale, e stiamo prendendo appunti sulle possibilità modifiche da mettere in atto per migliorare con un’umiltà un servizio importante per la città. E’ vero che ci sono difficoltà, ma è anche vero che le abbiamo gestite senza particolari problemi di cittadini e commercianti, che posso dire sono dalla nostra parte”.

Nel mirino delle rivalutazioni di palazzo San Carlo eventuali orari di sfogo per il traffico nei giorni feriali, con la ztl attualmente imposta dalle 17:30 fino alle 22:00, ma anche segnaletica che possa avvisare dell’iniziativa. “Abbiamo già installato un cartello stradale per indicare la presenza a breve della zona a traffico limitato per congestionare prima il traffico. Bisogna saper curare i dettagli e stiamo lavorando per questo, a breve contiamo, attivando i varchi, di integrare nel programma anche via Mangino” ha concluso Russo.