Salerno, sbarco di 248 migranti. Il Comune collabora alle operazioni e ospita circa 20 minori

Sbarco di migranti

La nave Geo Barents della Ong Medici senza frontiere potrà sbarcare a Salerno. Appresa la notizia, grande gioia e sollievo per i 248 i migranti a bordo della nave, salvati in mare in tre diverse operazioni di salvataggio dagli attivisti di Msf. «Dopo due richieste di luogo sicuro inviate alle autorità italiane, è stato assegnato il porto di Salerno per lo sbarco dei 248 bambini, donne e uomini attualmente a bordo della Geo Barents», ha annunciato la Ong su Twitter.

Collaborazione del Comune

Il Comune di Salerno è operativo oggi domenica 11 dicembre sul molo “3 gennaio” del porto commerciale per affiancare la Prefettura nelle operazioni di sbarco dei 248 migranti soccorsi da un’imbarcazione di Msf. In particolare, sottolinea il Comune, verrà garantito il supporto della Polizia municipale e della Protezione civile per tutte le attività inerenti le operazioni di sbarco.

Minori non accompagnati

Il Settore politiche sociali, come prevede la legge, prenderà in carico i minori non accompagnati. Si attende l’arrivo di circa 80 minorenni che, grazie alla sinergia tra il Comune di Salerno e la Prefettura, hanno già trovato “casa” prima di sbarcare.

Il Comune ospita 20 minorenni

Il Comune di Salerno ospiterà grazie alla propria rete di accoglienza circa 20 minori mentre i restanti 60 saranno accolti a Taranto, nelle varie realtà della rete ministeriale Sai.

Resta “attiva e pronta”, tuttavia, per la gestione di eventuali emergenze, la struttura scolastica individuata dal Comune di Salerno per dare un una prima accoglienza a chi sta per raggiungere “dopo un difficile e tormentoso viaggio, le nostre coste”, afferma l’amministrazione.

Salerno città solidale

Il Comune, si legge in una nota, “è pronto a fare la sua parte confermando Salerno città solidale. Al tempo stesso s’invoca una diversa e più condivisa ripartizione degli sbarchi per non gravare sempre sugli stessi soggetti specialmente in questo periodo di allerta meteo che impegna uomini e mezzi in modo straordinario sul territorio”.