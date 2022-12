Sport. Ferrari gela il “Novi”, 1-1 tra Angri e Casertana

Non è bastato un primo tempo sontuoso e un secondo tempo solido. L’Angri non vince contro la Casertana, al gol di Varsi risponde all’ultimo secondo Ferrari.

La cronaca

Ancora una volta un’ottima prestazione in campo per gli uomini di mister Sanchez, che escono però dal “Novi” con l’amaro in bocca per la rete subita. La partita inizia subito come preparato dai grigiorossi, che mordono letteralmente le caviglie degli avversari alla ricerca di gioco avanti con Barone , Varsi e Cassata.

Saranno proprio gli ultimi due a rendersi protagonisti dell’ottima partenza di casa: al minuto 16 Cassata taglia il campo palla a piede orizzontalmente, arriva dai pressi di Varsi che fa un cenno e si inserisce a perfezione. Il numero 10 serve un assist al bacio al numero 7 bravo a segnare con una zampata fatale per Romano. I grigiorossi a quel punto provano a gestire il risultato, indietreggiando il baricentro e lanciando Barone verso l’azione offensiva, e la Casertana non si rende mai pericolosa se non con Ferrari al minuto 34, che servito da solo in area di rigore dopo un errore della difesa calcia a botta sicura, ma il suo tiro viene ribattuto da Riccio sulla linea di porta.

Nel secondo tempo l’Angri prova a chiudere il match con Fabiano all’ottavo minuto, ma deve ringraziare poco prima l’avversario Guida che al cinquantesimo sciupa da due passi un tap in dopo una mischia su calcio d’angolo. I cambi provano a dare ossigeno ad entrambe le squadre. La Casertana dunque in attacco disperato lasciando dietro enormi praterie per i neo entrati Aracri e Manfrellotti. Il sostituto di Barone avrebbe al novantesimo una clamorosa occasione per siglare la seconda rete, ma lo stop a tu per tu con Romano dopo un lancio di Fiore è pessimo.

Nei minuti di recupero a prevalere è l’atteggiamento della Casertana, che riesce nell’ultima azione della partita a siglare il pareggio e strappare i 3 punti all’Angri. Manzo è bravo a fuggire sulla linea di fondo e a servire Ferrari, altrettanto bravo a girarsi e a beffare Bellarosa.

“Anche oggi i ragazzi hanno dato l’anima e il massimo che potevano, stiamo continuando a crescere dal punto di vista tattico e fisico” sono le parole di Sanchez commentando il match, finito con una beffa “Il gol è capitato, saranno due giorni tristi, ma questa è una botta che ci farà crescere mentalmente”.

Il tabellone

Us Angri (4-3-3)

Bellarosa; Riccio; Manzo; Pagano; Liguoro; Vitiello (39’st Sall); De Rosa (27’st Fiore); Fabiano; Varsi (20’st Aracri); Barone (30’st Manfrellotti); Cassata (34’st Langella). Panchina: Esposito, Alfano, Palladino, Giordano. Allenatore: Luigi Sanchez

Casertana (4-3-1-2)

Romano; Cugnata; Sabatino; Soprano (34’st Atteo); Paglino (12’st Galletta V.); Manzo; Casoli; Vacca (5’st Favetta); Bollino (12’st Onazi); Guida; Ferrari. Panchina: Prisco, Sena, Tringali, Rainone, Galletta U. Allenatore: Luigi Panarelli

Arbitro: Enrico Appai di Cagliari. Assistenti: Matteo Gentile di Isernia, Luca Mocci di Oristano

Reti: 16’pt Varsi, 45+6’st Ferrari

Note: Ammoniti: Paglino (C), Varsi (A), Riccio (A), Casoli (C). Calci D’angolo: 3-6. Recuperi: 2’pt, 6’st