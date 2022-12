Giovane donna di Cava de’ Tirreni trovata priva di vita in B&B a Salerno

All'interno di una camera di un Bed and Breakfast è stato trovato il corpo della giovane donna.

La tragedia

La tragedia si è consumata a Salerno nei pressi della Stazione ferroviaria. All’interno di un B&B tra la stazione e via Settimio Mobilio il corpo di una giovane donna di 39 anni, originaria di Cava de’ Tirreni, è stato rinvenuto privo di vita. Come si apprende dal sito web rtalive.it la donna da qualche giorno era ospite all’interno della struttura extralberghiera, che pare che proprio in giornata avrebbe dovuto lasciare.

Le indagini

Non chiara la dinamica che ha portato alla morte della donna, ad indagare sulle cause sono gli agenti della Polizia di Stato. La donna era sposata e mamma di due figli e aveva trascorso alcuni periodi di cura in una comunità.