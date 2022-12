Granstudio, innovativa progettazione automobilistica

Fondato nel 2011 a Torino Granstudio offre servizi innovativi di progettazione automobilistica e ricerca sulla mobilità.

I punti di forza? Una continua analisi del ruolo mutevole della mobilità e la sua prospettiva futura condivisa da un eccellente team multidisciplinare di esperti in progettazione di auto, veicoli, ma anche servizi e politiche correlati. Una combinazione unica di visione e competenza che consente di approcciarsi ad una mobilità innovativa tramite il design automobilistico.

I progetti vengono seguiti dalla ricerca e strategia iniziali alla progettazione della produzione. Lo studio segue anche attività di indagine indipendenti per esplorare il futuro12 della mobilità, collaborando con Reframing Studio di Amsterdam.

Numerosi i riconoscimenti ottenuti a livello internazionale che hanno attestato la qualità del lavoro svolto con clienti alla ricerca di un nuovo linguaggio stilistico o di un nuovo modo di essere mobili.

Secondo il Ceo Lowie Vermeersch, il mondo del car design è cambiato. Va superato il tradizionale focus sulle geometrie delle forme integrando pienamente gli aspetti non tangibili della progettazione con il pensiero creativo. Determinante il fattore umano. Granstudio lavora sull’emotività, partendo dall’impressione che ogni elemento del veicolo produce sull’uomo. Il team punta ad una convergenza tra mondo fisico e virtuale.

Per supportare questo nuovo approccio è stato sviluppato il DigiPHY, strumento di design e comunicazione che combina la realtà virtuale con supporti fisici creando un’esperienza creativa immersiva. Cambia il processo stilistico, ma non diventa completamente digitale. E’ arricchito da diversi supporti fisici per dare ancora più concretezza al veicolo che si deve visualizzare. Una piattaforma aperta. Come un manichino sartoriale, il DigiPHY può essere vestito a seconda delle esigenze dello stilista. E’ possibile aggiungere brancardi, montanti, schermi, sistemi multimediali o, nel caso di vetture robot, arredi come tavolini o divani di qualsiasi materiale. Ci si può occupare contemporaneamente di interni, esterni, colori e materiali curando anche l’inserimento del progetto nell’ambito dello spazio urbano di riferimento grazie alla realtà aumentata.

Reset è la concept car targata Granstudio: una vettura elettrica e rialzata la cui definizione delle proporzioni è partita dagli interni. Il tutto puntando ad un design più empatico. Quando ci si avvicina alla vettura gli schermi trasparenti posizionati nella parte bassa della vetratura si illuminano, dimostrando che l’auto ha percepito la presenza dell’uomo.

Di particolare rilevanza l’indagine PubliPod alla ricerca dell’archetipo per i veicoli urbani condivisi autonomi. Inoltre lo studio ha utilizzato la sua esperienza nel design delle prestazioni per lo stile della Lightyear One, un’auto familiare ultra aerodinamica e sostenibile che si ricarica sotto il sole attraverso pannelli solari incorporati.