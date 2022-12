Manga & Hype culture: il reselling nel mondo dei fumetti

Come sta cambiando il mercato dei manga e dei comics in un mondo sempre più indirizzato verso il gusto per l'esclusività

Come sta cambiando il mercato dei manga e dei comics in un mondo sempre più indirizzato verso il gusto per l’esclusività, tipico della urban culture: uno sguardo su un caso in particolare.

Il Reselling: piccolo ripasso

Secondo uno studio diffuso da Ansa, la Generazione Z risulterebbe la più propensa ad acquistare (31%) e vendere (44%) articoli di seconda mano, seguiti dai Millennials. Lo studio è stato effettuato tra il 2020 e il 2022 su circa 8000 consumatori, svolto al fine di comprendere le abitudini delle due generazioni nei riguardi di questo specifico mercato.

Il Reselling non è nient’altro che rivendere ciò che è stato acquistato, tipicamente in rete, ad un prezzo maggiorato rispetto a quello di vendita. Questo fenomeno si muove intorno a mercati legati al lusso e alla moda, spesso su pezzi limitati.

È ormai un mercato in piena fioritura dato che stanno nascendo dei meccanismi legati ai rilasci, da parte delle grandi aziende, che favoriscono la crescita del valore dei prodotti.

Questo trend sta invadendo nuovi mercati, ed è già approdato anche nel mondo dei manga.

La crescita del mercato “Manga”

Il mercato mondiale dei manga è stimato circa 23,5 miliardi di dollari ed è previsto che raggiunga i 48 miliardi entro il 2018, con un CAGR (tasso annuo di crescita) del 9,5%.

Dopo i vari lockdown legati al Covid-19, soprattutto grazie agli investimenti fatti da piattaforme come Netflix e Prime Video nel settore degli Anime, la domanda sta aumentando in maniera esponenziale. In Italia non è più un mercato di nicchia, infatti nel 2021 sono aumentati del 41% i ricavi dalle vendite di manga. Il target risulta molto variabile, così com’è variabile l’offerta che questo mercato offre.

Panini comics e il caso Berserk

Il 17 novembre 2022 è stato un giorno importante per gli appassionati. Panini comics ha rilasciato la “Deluxe Edition” di Berserk, l’opera immortale del compianto Kentaro Miura.

Suddivisa in 12 volumi, questa edizione appare sul mercato nel momento giusto restituendo splendore al prodotto che la storica serie nera aveva offuscato, a causa delle scelte legate all’impaginazione e alle stampe.

Planet-Manga

Planet-Manga ( la sezione manga di Panini comics) ha poi effettuato il rilascio della “Berserk Deluxe Eclipse” in edizione limitata con sole 216 copie, in uscita il 29 novembre 2022, concedendo a ogni fortunato consumatore l’acquisto di 2 sole copie a transazione.

I volumi, ovviamente, sono andati a ruba in pochi minuti lasciando a bocca asciutta decine di migliaia di speranzosi che attendevano sulla landing page dell’e-commerce di Panini comics.

Nelle successive ore, in rete, specialmente su Ebay, sono comparsi numerosi annunci di vari

rivenditori che si sono subito precipitati alla rincorsa di possibili consumatori, proponendo prezzi fuori dal comune.

Tra i 1500 e i 5000 € per una singola copia, il tutto condito dalle critiche generali degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Il Reselling pone le basi per un innalzamento del valore dato ai prodotti, non sempre facendo del bene al mercato stesso. In questo caso, i rivenditori guadagnerebbero potenzialmente più della Panini Comics stessa, la quale ha messo sul mercato il prodotto di partenza.

Questo fenomeno andrebbe monitorato e regolamentato dato che ormai risulta un meccanismo consolidato nel mercato popolare.

Dario Cuomo