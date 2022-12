Roccapiemonte. L’intervista al sindaco Carmine Pagano, al suo secondo mandato

L’intervista di Anna Villani



Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano, al suo secondo mandato, ha accettato di rispondere qualche giorno fa alle nostre domande facendo emergere dalle risposte una visione lungimirante e moderna nella guida amministrativa, ma soprattutto che guarda al futuro sostenibile del suo paese, impegnato nel realizzare già nel suo piccolo, quella che ogni giorno sentiamo ripetere dai media: la transizione ecologica.

Sindaco, come procede il lavoro amministrativo?

“È evidente che si sta lavorando in un periodo storico non semplice, condizionato dalla crisi economica, da aspetti sociali non semplici da gestire, dalla guerra in atto in Ucraina e quindi non sempre risulta semplice fornire risposte ai cittadini rispetto alle problematiche che questi avanzano. L’Amministrazione Comunale, parte politica e dipendenti degli uffici, portano avanti con orgoglio un lavoro minuzioso, fatto di attenzioni specifiche, di impegno continuo per migliorare la vivibilità di Roccapiemonte. In qualità di Sindaco, non mi sono mai tirato indietro per garantire l’ordinario e, a volte, lo straordinario, e così anche i componenti della mia squadra”.

Avete presentato progetti per ricevere fondi dal Pnrr?

“Il Comune di Roccapiemonte ha partecipato al Pnrr presentando numerosi progetti, alcuni già divenuti concreti. Speriamo che anche quello relativo alla rigenerazione urbana, realizzato insieme al Comune di Castel San Giorgio, possa ottenere il contributo richiesto. Fra non molto partiranno le gare per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza nelle scuole e per l’efficientamento energetico delle stesse. Altri progetti riguardano la sostenibilità ambientale, l’utilizzo di mezzi ad energia elettrica, abbiamo presentato un progetto per dotarci di minibus elettrici per il trasporto scolastico e locale, creando così linee interne efficaci e diminuire l’utilizzo delle autovetture. Inoltre, c’è l’ambizioso progetto per la riqualificazione della rete fognaria ed idrica”.

Su quali opere pubbliche siete concentrati in questo momento?

“Dopo anni di attesa è ormai prossimo al completamento l’intervento di restyling del campo sportivo locale. Cittadini grandi e piccoli avranno la possibilità di calcare l’erba sintetica di nuova generazione dello stadio Ravaschieri che si candida a diventare una delle strutture socio-sportive più importanti di tutto il territorio dell’Agro”.

Cosa prevede la programmazione natalizia?

“Spettacoli musicali e momenti di svago, in particolar modo per i bambini. Ma in questo periodo tutti quanti torniamo piccini e quindi le sorprese saranno accolte favorevolmente da tutti. Ci sarà nuovamente, grazie alla sinergia con le associazioni del posto, il Villaggio di Babbo Natale presso Palazzo Marciani, ci saranno i concorsi per il balcone e la vetrina più belli. Nonostante la crisi energetica, cercheremo di abbellire la città con un po’ di luci per rendere le feste meno tristi e accendere i riflettori anche per gli esercizi commerciali cittadini”.

Alcuni comuni stanno adottando misure per il contenimento del risparmio energetico voi come vi state muovendo?

“Diciamo che il clima mite, che sta reggendo da un bel po’ di tempo, ci ha aiutato. Ovviamente ci muoveremo nell’ottica della riduzione di sprechi negli edifici pubblici, ed abbiamo anche stabilito un aiuto economico per i cittadini meno abbienti in difficoltà con il pagamento delle bollette di gas ed energia elettrica. In questo periodo però abbiamo anche la necessità di affrontare con rapidità i problemi causati dall’esondazione del torrente Solofrana. Ci siamo adoperati per chiedere aiuti agli organi competenti affinché le famiglie colpite vengano ristorate e non dimenticate. Io sono per natura una persona ottimista. Lo sono sempre stato. Quindi sono sicuro che, con il solito impegno, ma anche col sorriso e con serenità, supereremo questi momenti delicati”.

Anna Villani