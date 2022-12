Salerno. Arrestati: detenevano illegalmente 7 kg di materiale esplodente in casa

Il comunicato stampa

Mediante comunicato stampa a firma del Procuratore della Repubblica Vicario presso il Tribunale di Salerno, dott. Luigi Alberto Cannavale, si rende nota l’operazione condotta dai Carabinieri in data 9 dicembre 2022

L’arresto

In modo particolare, ufficiali di PG in servizio presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Salerno hanno arrestato, nella flagranza del reato, per detenzione illegale di materiale esplodente, nella città di Salerno, D. S. M. e G. D; in particolare nelle rispettive abitazioni venivano complessivamente rinvenuti circa 7 kg. di esplosivo artigianale, oltre a numeroso materiale per il confezionamento di fuochi d’artificio.