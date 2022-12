San Marzano sul Sarno. Aggredì sindaco e presidente consiglio comunale. Donna rinviata a giudizio

La sindaca Zuottolo: "Il Comune si costituisce parte civile, è venuto meno il rispetto per le istituzioni e questo non è accettabile, qualunque sia il motivo di protesta"

L’aggressione

Aggredì verbalmente il sindaco e fisicamente l’allora presidente del consiglio comunale di San Marzano sul Sarno: una donna rinviata a giudizio. Il Comune si costituisce parte civile nel procedimento

Il rinvio a giudizio

Aggredì l’allora presidente del consiglio comunale di San Marzano sul Sarno, Pasquale Alfano, fino al tentativo di strangolamento con la sciarpa che aveva annodata al collo. Per questo motivo è stata rinviata a giudizio la cittadina L.A. che, nell’autunno del 2021, durante una seduta di consiglio comunale si presentò in aula ed aggredì verbalmente il sindaco e fisicamente il presidente dell’assise. L’aggressione venne fomentata da alcune parti politiche, con il pretesto di tagli di alberi e “funerali” a piante del territorio comunale.

Per questo, essendo reati procedibili di ufficio, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, nei giorni scorsi, ha disposto il rinvio a giudizio per la signora L.A.

Il Comune si è costituito parte civile

Lo ha fatto non solo per le ipotesi di reato nei confronti del sindaco e del presidente del consiglio comunale, ma anche per il pubblico ufficiale presente in aula in quel momento, un maresciallo della polizia locale. Il Comune marzanese per questa vicenda si è costituito parte civile.

Le parole della sindaca

“Quanto accaduto scosse particolarmente la comunità ed i cittadini, per oltraggio a pubblici ufficiali, violenze fisiche ed aggressioni in consiglio comunale.

Il Comune ha deciso di costituirsi in questo procedimento perché, al netto delle persone aggredite fisicamente e verbalmente, è venuto meno il rispetto per le istituzioni e questo non è accettabile, qualunque sia il motivo di protesta”, ha detto la sindaca Carmela Zuottolo. “Non c’è nessun accanimento, ma tutti ci ricordiamo quei momenti e che li fomentò politicamente. Resta l’amarezza che una polemica su un problema che andava discusso civilmente sia degenerato fino al tentativo di strangolamento dell’avvocato Alfano. Oggi registriamo il rinvio a giudizio di una persona. Confidiamo nella giustizia e nella magistratura per il rispetto della legalità, del senso civico e delle istituzioni “.