Scafati. Russo: “Salvati ha dimenticato i parcheggi del Plaza” (video)

Scafati. Russo: “Salvati ha dimenticato i parcheggi del Plaza”

Il Centro Plaza è stato immaginato e progettato con lo scopo di assicurare servizi e vivibilità in un popoloso quartiere residenziale, tra il centro città e la frazione di San Pietro. Uno dei pochi esempi di edificazione con adeguata urbanizzazione e servizi.















Abbandono complessivo

Ora il Centro Plaza vive, da tempo, una fase di progressivo degrado, accentuata anche dall’abbandono del complesso strutturale Scafati Solidale con il teatro e i locali annessi.









Poca attenzione e incuria

Scarsa l’attenzione data dall’amministrazione comunale a questa parte di territorio cittadino. Simbolo di questo progressivo decadimento la parte meno visibile, quella nascosta: i parcheggi sottostanti anch’essi di proprietà comunale, lasciati, nel tempo nella totale incuria come evidenziato dal consigliere comunale del gruppo “Insieme per Scafati” Michele Russo sul posto per verificarne le condizioni.

Il servizio è di Tiziana Zurro