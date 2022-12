Angri. Mostra sulla Nazionale è possibile visitarla fino al 15 dicembre

Oltre 500 cimeli originali per una mostra antologica che ricostruisce i primi 100 anni di calcio italiano, organizzata dall’Associazione Patria Nostra e Angri Tricolore. Ieri la visita di Totò Schillaci

Resta poco tempo ancora per cogliere l’occasione di visitare la bella mostra sulla Nazionale di calcio organizzata al Castello Doria dall’Associazione Patria Nostra in collaborazione con il gruppo Angri Tricolore. Un momento per ripercorrere la storia calcistica della squadra simbolo dell’Italia nel mondo. Non solo calcio, non solo sport, ma storia anche, raccontata attraverso scarpini d’epoca, palloni, maglie, titoli di giornali e cimeli. L’evoluzione di uno sport attraverso i tempi diversi in cui i tifosi hanno esultato negli anni. La storia della moda sportiva che mostra come il vestiario sia andato sempre più ad alleggerirsi. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati ma pure per chi di calcio non se ne intende ma vuole comunque fare un tuffo sportivo nel 19° secolo.

Ingresso gratuito

“Un Secolo D’azzurro” è con ingresso gratuito, mostra aperta a tutti e senza prenotazione. Si potrà ammirare nella Sala degli Affreschi una parte dell’immenso patrimonio nazionale fatto di trofei, maglie, palloni, memorabilia e immagini di ogni tipo legati ai 112 anni degli azzurri. “Vogliamo regalare alla città di Angri una cosa carina, una mostra che incuriosisce la gente” hanno commentato da Patria Nostra.

L’idea

Nacque tutto quando Enzo Merlino, presidente di Patria Nostra, si recò in visita a Cava dei Tirreni presso la mostra della Nazionale allestita in loco. Il tempo di ammirare le cose viste che si voltò verso la consorte esprimendo l’intenzione di portare la mostra itinerante anche ad Angri. Detto, fatto, dopo Agropoli e Cava de’Tirreni, dal 7 al 15 dicembre 2022, il sogno pensato è andato sulle pareti doriane. Un evento rilanciato anche dal TgR Campania e da Agro24, che ha attirato ad Angri diversi estimatori. L’allestimento è stato curato da Mauro Grimaldi, consigliere delegato della Federcalcio Servizi mentre ad aprire e a chiudere il Castello Doria ci pensa il cavaliere Antonio D’Ambrosio sempre prodigo nell’esposizione del Palazzo e sulle origini. “Ritengo sia un evento di grande portata, mai organizzato nell’Agro-nocerino-sarnese” commenta Merlino, presidente dal 2002 di Patria Nostra che segue la Nazionale nelle trasferte all’estero. Lo striscione “Angri” che vedete nelle inquadrature durante le dispute calcistiche è di Angri Tricolore che festeggia i 20 anni dalla nascita. La mostra era nelle more organizzative da un paio di anni ma l’emergenza pandemica aveva fatto andare tutto all’aria per le restrizioni governative.

La mostra

“La mostra – continua Merlino – si sviluppa attraverso un percorso guidato. I cimeli in mostra sono appartenuti a tutti i calciatori che, indossando la casacca azzurra, hanno reso onore all’Italia calcistica. Oltre a completini, palloni storici, ci sono pure la Coppa Rimet e la Coppa del mondo. Si vedono quadri, foto, sciarpe, bandierine, souvenir che testimoniano la presenza di Angri Tricolore al seguito della Nazionale. Nel pallottoliere delle presenze manca solo qualche tappa su anni e anni di costanza alla squadra. Questi fedelissimi seguono infatti le gesta calcistiche della Nazionale calcio dal 22 agosto 2002. L’esordio fu a Trieste nella partita contro la Slovenia. Sono stati in tantissime città europee: Tòrshavn, Isole Faer Oer, Stoccolma, Oslo, Parigi, Berlino, Sud Africa, Città del Capo, Johannesburg, Nelspruit e in Brasile a Natal e Recife. Cosa rappresenta questo tassello oggi che è la mostra al centro di Angri? “Un regalo” risponde Merlino.

Nella serata di lunedì 12 dicembre è stato super ospite Totò Schillaci, capocannoniere dei mondiali di Italia’90 e come non ripercorrere quelle notti magiche?

Ad affiancarlo il Presidente Pro Loco Aldo Severino nonchè direttore artistico della rassegna “Sognando Natale tra i borghi”, cartellone natalizio dove è stata inserita la mostra di calcio. Per l’amministrazione comunale ha presenziato il vicesindaco, fresco di nomina anche della delega di assessore alla cultura, Antonio Mainardi che ha avuto di apprezzamento per l’organizzazione.

Giovedì 15 per la chiusura è previsto lo spettacolo Pirotecnico della Pirotecnica Fratelli Romano.

