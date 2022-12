Angri. Schillaci si emoziona per la mostra della Nazionale (Video)

Angri. Schillaci si emoziona per la mostra della Nazionale

L’eroe di Italia 90 Salvatore Schillaci visita Angri in occasione della mostra temporanea dedicata alla nazionale azzurra del calcio. E’ stato un pomeriggio di nostalgie e confronti nelle sale di Castello Doria, che ospita l’installazione organizzata dall’Associazione Patria Nostra e Angri Tricolore.









L’interesse di Totò Schillaci

La rassegna ha attirato appassionati del territorio e di tutta la Campania, con la visita anche di Totò Schillaci, il centravanti che con i suoi gol fece sognare un intero popolo in occasione del Mondiale 90. Al suo arrivo tanti tifosi hanno voluto abbracciarlo e ricordarlo per l’eroe d’infanzia che ha rappresentato per una generazione, con momenti anche di confronto sull’attuale stato del movimento calcistico italiano.

Il servizio è di Alfonso Romano